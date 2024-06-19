От Лолиты до Клавы Коки: самые яркие выходы звезд на «Премии Муз-ТВ»

В московской ЦСКА Арене состоялась «Премия Муз-ТВ 2024». В этом году праздничный концерт получил название «Возвращение» - в последний раз он прошел два года назад. По красной дорожке прошли самые яркие представители российского шоу-бизнеса, а на сцене выступили самые востребованные звезды.
Одним из первых на красную дорожку вышел Филипп Киркоров. Компанию ему составила начинающая певица Марго Овсянникова. Также мероприятие посетили Лена Катина, бывшая солистка группы «Тату», Сергей Жуков, Яна Рудковская с сыном Александром Плющенко, беременная Анна Хилькевич, певица Нюша в откровенном наряде, Николай Басков, Лолита Милявская, а также Григорий Лепс, заинтриговавший публику, своей 18-летней спутницей.
Отдельного упоминания заслуживает фееричное появление Ольги Бузовой в образе императрицы.
Ведущими церемонии в этом году стали Лолита, Владимир Маркони, Лера Кудрявцева, Николай Басков и Клава Кока.
В ходе праздничного концерта не только наградили лауреатов «Премии Муз-ТВ 2024», но и почтили память Жанны Фриске, которой в июле этого года могло бы исполниться 50 лет.
Все подробности о том, как прошла Премия, читайте в нашем большом репортаже.