Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
19 июня 2024, фоторепортажКрасная дорожка

От Лолиты до Клавы Коки: самые яркие выходы звезд на «Премии Муз-ТВ»

Чем запомнилась красная дорожка одной из крупнейших музыкальных премий — смотрите в нашем репортаже

В московской ЦСКА Арене состоялась «Премия Муз-ТВ 2024». В этом году праздничный концерт получил название «Возвращение» - в последний раз он прошел два года назад. По красной дорожке прошли самые яркие представители российского шоу-бизнеса, а на сцене выступили самые востребованные звезды.

Одним из первых на красную дорожку вышел Филипп Киркоров. Компанию ему составила начинающая певица Марго Овсянникова. Также мероприятие посетили Лена Катина, бывшая солистка группы «Тату», Сергей ЖуковЯна Рудковская с сыном Александром Плющенко, беременная Анна Хилькевич, певица Нюша в откровенном наряде, Николай БасковЛолита Милявская, а также Григорий Лепс, заинтриговавший публику, своей 18-летней спутницей.

Отдельного упоминания заслуживает фееричное появление Ольги Бузовой в образе императрицы. 

Ведущими церемонии в этом году стали Лолита, Владимир Маркони, Лера Кудрявцева, Николай Басков и Клава Кока.

В ходе праздничного концерта не только наградили лауреатов «Премии Муз-ТВ 2024», но и почтили память Жанны Фриске, которой в июле этого года могло бы исполниться 50 лет.

Все подробности о том, как прошла Премия, читайте в нашем большом репортаже.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Николай Басков
Анна Хилькевич
Филипп Киркоров
Клава Кока
Клава Кока
Klava Coca
Валерия Кудрявцева
Лера Кудрявцева
Ольга Бузова
Ольга Бузова
Яна Рудковская
Яна Рудковская
Григорий Лепс
Сергей Жуков
Сергей Жуков
Лолита Милявская
Лолита Милявская
Новые трейлеры
Кадр из сериала «Жить жизнь» (2 сезон)
Жить жизнь
Тизер (2 сезон)
Кадр из сериала «Приставы»
Приставы
Трейлер
Зверь внутри
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Улыбка 2»
Улыбка 2
Дублированный трейлер
Кадр из сериала «Она такая классная»
Она такая классная
Тизер
Кадр из фильма «Настоящая боль»
Настоящая боль
Тизер (англ.)
Кадр из сериала «Женщина в озере»
Женщина в озере
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Эмилия Перес»
Эмилия Перес
Трейлер (исп.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь