От Лолиты до Клавы Коки: самые яркие выходы звезд на «Премии Муз-ТВ»

В московской ЦСКА Арене состоялась «Премия Муз-ТВ 2024». В этом году праздничный концерт получил название «Возвращение» - в последний раз он прошел два года назад. По красной дорожке прошли самые яркие представители российского шоу-бизнеса, а на сцене выступили самые востребованные звезды.

Отдельного упоминания заслуживает фееричное появление Ольги Бузовой в образе императрицы.

Ведущими церемонии в этом году стали Лолита, Владимир Маркони, Лера Кудрявцева, Николай Басков и Клава Кока.

В ходе праздничного концерта не только наградили лауреатов «Премии Муз-ТВ 2024», но и почтили память Жанны Фриске, которой в июле этого года могло бы исполниться 50 лет.