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19 июня 2024, новость

Джулия Робертс опубликовала редкое фото с сыном

Актриса публично поздравила сына с 17-летием
Джулия Робертс с сыном (фото: соцсети)
Джулия Робертс с сыном (фото: соцсети)

Звезда фильма «Красотка» Джулия Робертс публично поздравила младшего сына с днем рождения. Она опубликовала в соцсетях архивное фото с именинником, снятое в первый год его жизни.

«Невероятно, что этот малыш теперь возвышающееся надо мной 17-летнее чудо! С днем рождения, прекрасный Генри», — написала актриса.

У артистки трое детей от кинооператора Дэниела Модера: помимо Генри, они воспитывают 19-летних двойняшек Хэзел Патришу и Финнеаса Уолтера.

Пара познакомилась в 2000 году на съемках фильма «Мексиканец». Модер тогда состоял в браке с визажистом Верой Стеймберг, и женщина долгое время не соглашалась на развод. Она заявляла в интервью прессе, что не хочет отдавать своего супруга этой «похитительнице чужих мужей». Однако в итоге визажист подписала необходимые документы, и в 2002 году Робертс официально зарегистрировала отношения с возлюбленным.

Актриса считает свой брак с Модером успешным и крепким. По мнению звезды, им удается сохранять искру в отношениях благодаря поцелуям, и это подтверждают больше 20 лет совместной жизни.

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