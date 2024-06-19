Джулия Робертс опубликовала редкое фото с сыном

Джулия Робертс с сыном (фото: соцсети)

Звезда фильма «Красотка» Джулия Робертс публично поздравила младшего сына с днем рождения. Она опубликовала в соцсетях архивное фото с именинником, снятое в первый год его жизни.

«Невероятно, что этот малыш теперь возвышающееся надо мной 17-летнее чудо! С днем рождения, прекрасный Генри», — написала актриса.

У артистки трое детей от кинооператора Дэниела Модера: помимо Генри, они воспитывают 19-летних двойняшек Хэзел Патришу и Финнеаса Уолтера.

Пара познакомилась в 2000 году на съемках фильма «Мексиканец». Модер тогда состоял в браке с визажистом Верой Стеймберг, и женщина долгое время не соглашалась на развод. Она заявляла в интервью прессе, что не хочет отдавать своего супруга этой «похитительнице чужих мужей». Однако в итоге визажист подписала необходимые документы, и в 2002 году Робертс официально зарегистрировала отношения с возлюбленным.