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19 июня 2024, новость

Сериал с последней ролью Анастасии Заворотнюк покажут по ТВ

В сериале «Приставы» актриса сыграла судью

На телеэкраны выходит сериал «Приставы», в котором Анастасия Заворотнюк сыграла свою последнюю роль. В проекте также появятся Андрей Чадов, Анна Попова и Александр Никитин.

В центре сюжета Егор Грачев (Чадов), работающий начальником отдела судебных приставов. Иногда ему и его команде приходится обходить инструкции, чтобы помочь людям, ведь закон и справедливость не всегда дружат друг с другом. Поэтому у Грачева постоянно возникают неприятности с начальником отдела по противодействию коррупции. Ситуация усложняется тем, что они влюблены в одну девушку.

«Это очень человечная история про самых настоящих профессионалов, которые служат на благо обществу, параллельно с этим переживая личные потрясения», — описывает сериал режиссер Владимир Нахабцев-мл.

Про работу с Анастасией Заворотнюк Нахабцев рассказывает так: «Настя — большой профессионал, очень нежный, порядочный человек. Это была не первая моя работа с ней, раньше я уже снимал ее в главной роли в другом проекте. В “Приставах” она появляется в нескольких сериях. Настя играла судью, которая в прошлом посадила человека. И вот спустя много времени он вышел, стал угрожать ей и хочет отомстить. А наши главные герои защищают ее».

Премьера сериала «Приставы» состоится 24 июня на телеканале НТВ.

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