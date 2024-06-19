Сериал с последней ролью Анастасии Заворотнюк покажут по ТВ

В центре сюжета Егор Грачев (Чадов), работающий начальником отдела судебных приставов. Иногда ему и его команде приходится обходить инструкции, чтобы помочь людям, ведь закон и справедливость не всегда дружат друг с другом. Поэтому у Грачева постоянно возникают неприятности с начальником отдела по противодействию коррупции. Ситуация усложняется тем, что они влюблены в одну девушку.

Про работу с Анастасией Заворотнюк Нахабцев рассказывает так: «Настя — большой профессионал, очень нежный, порядочный человек. Это была не первая моя работа с ней, раньше я уже снимал ее в главной роли в другом проекте. В “Приставах” она появляется в нескольких сериях. Настя играла судью, которая в прошлом посадила человека. И вот спустя много времени он вышел, стал угрожать ей и хочет отомстить. А наши главные герои защищают ее».