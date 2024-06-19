Рассел Кроу впервые за долгое время вышел в свет с молодой возлюбленной

Рассел Кроу появился на показе мужской одежды Giorgio Armani весна/лето 2025 в рамках Недели моды, который состоялся в Милане. Актер пришел на презентацию вместе со своей возлюбленной Бритни Терио, которая младше него на 27 лет.
Для светского выхода звезда «Гладиатора» выбрал синие джинсы, темно-синий джемпер и черный пиджак. Образ актера дополнили солнцезащитные очки.
Его возлюбленная надела белую рубашку, кожаные брюки и голубые туфли-лодочки. Пара выглядела счастливой и позировала фотографам в обнимку. Поклонники заметили, что Кроу стал выглядеть лучше рядом с новой избранницей.
Напомним, Рассел Кроу и Бритни Терио познакомились в 2013 году на съемках фильма «Город порока». О романе актеров стало известно лишь в 2020-м.
Ранее Рассел Кроу был женат на Даниэль Спенсер, с которой прожил почти десять лет. У них есть двое сыновей — 20-летний Чарльз и 17-летний Теннисон. По словам Спенсер, после расставания они сохранили дружеские отношения.