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19 июня 2024, новость

Рассел Кроу впервые за долгое время вышел в свет с молодой возлюбленной

Актер и его девушка Бритни Терио посетили показ в рамках Недели моды в Милане

Рассел Кроу появился на показе мужской одежды Giorgio Armani весна/лето 2025 в рамках Недели моды, который состоялся в Милане. Актер пришел на презентацию вместе со своей возлюбленной Бритни Терио, которая младше него на 27 лет.

Для светского выхода звезда «Гладиатора» выбрал синие джинсы, темно-синий джемпер и черный пиджак. Образ актера дополнили солнцезащитные очки.

Его возлюбленная надела белую рубашку, кожаные брюки и голубые туфли-лодочки. Пара выглядела счастливой и позировала фотографам в обнимку. Поклонники заметили, что Кроу стал выглядеть лучше рядом с новой избранницей.

Напомним, Рассел Кроу и Бритни Терио познакомились в 2013 году на съемках фильма «Город порока». О романе актеров стало известно лишь в 2020-м.

Ранее Рассел Кроу был женат на Даниэль Спенсер, с которой прожил почти десять лет. У них есть двое сыновей — 20-летний Чарльз и 17-летний Теннисон. По словам Спенсер, после расставания они сохранили дружеские отношения. 

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