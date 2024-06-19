Трейлер дня: Аксенова и призрак Чурсина в продолжении сериала-манипуляции

В первом сезоне сериала героиня Аксеновой, успешный маркетолог Анна Богинская, пыталась пережить гибель мужа Стаса (Чурсин), с которым ее связывали созависимые нездоровые отношения. Со временем она нашла в себе силы двигаться дальше и стала встречаться с красивым и загадочным доктором Матвеем (Васильев).

Во втором сезоне отношения с Матвеем будут развиваться, но Анна пока не может ответить точно — настоящая это любовь или взаимная зависимость? Вместе с тем, Богинская все отчетливее понимает, что ею кто-то манипулирует. Ключ к догадкам и подозрениям находится, судя по всему, в закрытом Клубе, обучающем продвинутым техникам пикапа.

Аня пытается уберечь не только себя, но и новую знакомую Софию (Кристина Кучеренко), юную девушку, так напоминающую Анне ее саму в молодости. Но далеко не все пойдет гладко, и Богинская вновь встретится со своим прошлым и подставит под удар самых близких.

«События в продолжении складываются таким образом, что сомнения и страхи вновь возвращаются в отношения Анны и Матвея. В то же время для моей героини откроется новый мир. Операция и битва с Клубом, конечно, оставят свой след, но впереди много тайн и неожиданностей, как для самой Анны, так и для близких ей людей», — поделилась Любовь Аксенова.

А режиссер Михаил Вайнберг отметил, что «для Анны отношения с Матвеем во многом являются результатом ее многолетней, глобальной, болезненной зависимости от бывшего мужа. Ей сложно опять начать верить мужчине, стать беззащитной».