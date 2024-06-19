Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
19 июня 2024, статьяЧто посмотреть

Трейлер дня: Аксенова и призрак Чурсина в продолжении сериала-манипуляции

Актеры появятся во втором сезоне токсично-страстной драмы «Жить жизнь»

Появился первый тизер психологической драмы «Жить жизнь» с Любовью Аксеновой, Юрием Чурсиным, Романом Васильевым и Дарьей Мороз.

В первом сезоне сериала героиня Аксеновой, успешный маркетолог Анна Богинская, пыталась пережить гибель мужа Стаса (Чурсин), с которым ее связывали созависимые нездоровые отношения. Со временем она нашла в себе силы двигаться дальше и стала встречаться с красивым и загадочным доктором Матвеем (Васильев).

Во втором сезоне отношения с Матвеем будут развиваться, но Анна пока не может ответить точно — настоящая это любовь или взаимная зависимость? Вместе с тем, Богинская все отчетливее понимает, что ею кто-то манипулирует. Ключ к догадкам и подозрениям находится, судя по всему, в закрытом Клубе, обучающем продвинутым техникам пикапа.

Аня пытается уберечь не только себя, но и новую знакомую Софию (Кристина Кучеренко), юную девушку, так напоминающую Анне ее саму в молодости. Но далеко не все пойдет гладко, и Богинская вновь встретится со своим прошлым и подставит под удар самых близких.

«События в продолжении складываются таким образом, что сомнения и страхи вновь возвращаются в отношения Анны и Матвея. В то же время для моей героини откроется новый мир. Операция и битва с Клубом, конечно, оставят свой след, но впереди много тайн и неожиданностей, как для самой Анны, так и для близких ей людей», — поделилась Любовь Аксенова.

А режиссер Михаил Вайнберг отметил, что «для Анны отношения с Матвеем во многом являются результатом ее многолетней, глобальной, болезненной зависимости от бывшего мужа. Ей сложно опять начать верить мужчине, стать беззащитной».

В продолжении также появятся Даниил Воробьев, Александра Ребенок, Игорь Гордин, Анастасия Крылова, Юлия Джулай и Владислав Ценев.

Премьера второго сезона сериала «Жить жизнь» состоится в онлайн-кинотеатре Start в 2024 году.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Дарья Мороз
Дарья Мороз
Любовь Аксенова
Любовь Аксенова
Юрий Чурсин
Юрий Чурсин
Жить жизнь1 р.
Жить жизнь
Роман Васильев
Роман Васильев
Новые трейлеры
Кадр из сериала «Жить жизнь» (2 сезон)
Жить жизнь
Тизер (2 сезон)
Кадр из сериала «Приставы»
Приставы
Трейлер
Зверь внутри
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Улыбка 2»
Улыбка 2
Дублированный трейлер
Кадр из сериала «Она такая классная»
Она такая классная
Тизер
Кадр из фильма «Настоящая боль»
Настоящая боль
Тизер (англ.)
Кадр из сериала «Женщина в озере»
Женщина в озере
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Эмилия Перес»
Эмилия Перес
Трейлер (исп.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь