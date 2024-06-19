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19 июня 2024, новость

Домогаров осудил уехавших из РФ и критикующих страну артистов

В то же время отметил, что не осуждает тех, кто уехал, но не оскорбляет Россию
Александр Домогаров
Александр Домогаров

Актер Александр Домогаров осудил в беседе с aif.ru уехавших из России артистов, которые критикуют страну.

Домогаров признался, что у него к таким коллегам резко негативное отношение.

«Злятся, говорят и громко кричат, скорее, те, кто здесь раньше был на виду, кого народ любил и уважал, а сейчас все изменилось, и им остается только это — наверное, чтобы как-то поддержать к себе интерес, и, видимо, отчасти от безнадежности. Когда уже пути отрезаны и все плохо», — заявил актер.

Домогаров уточнил, что не может и не имеет права осуждать тех, кто уехал из России, но никак не оскорблял страну. По мнению актера, это их выбор и их жизнь.

Напомним, ранее стало известно, что покинувшую Россию после начала спецоперации на Украине актрису Чулпан Хаматову уволили из Нового Рижского театра и отменили спектакли с ее участием. 

До этого Латвийский Национальный театр отменил спектакль режиссера Дмитрия Крымова. Спектакль «Записки сумасшедшего» должен был пройти в Большом зале в Риге 18 и 19 сентября. Причиной отмены стало то, что Латвийский Национальный театр принял решение не показывать русскоязычные постановки.

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