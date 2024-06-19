Домогаров осудил уехавших из РФ и критикующих страну артистов

Александр Домогаров

Актер Александр Домогаров осудил в беседе с aif.ru уехавших из России артистов, которые критикуют страну.

Домогаров признался, что у него к таким коллегам резко негативное отношение.

«Злятся, говорят и громко кричат, скорее, те, кто здесь раньше был на виду, кого народ любил и уважал, а сейчас все изменилось, и им остается только это — наверное, чтобы как-то поддержать к себе интерес, и, видимо, отчасти от безнадежности. Когда уже пути отрезаны и все плохо», — заявил актер.

Домогаров уточнил, что не может и не имеет права осуждать тех, кто уехал из России, но никак не оскорблял страну. По мнению актера, это их выбор и их жизнь.

Напомним, ранее стало известно, что покинувшую Россию после начала спецоперации на Украине актрису Чулпан Хаматову уволили из Нового Рижского театра и отменили спектакли с ее участием.