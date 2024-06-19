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19 июня 2024, новость

Алека Болдуина и его жену раскритиковали за яркий макияж дочери

Поклонники актера решили, что десятилетней Кармен еще рано так краситься
Алек Болдуин
Алек Болдуин | Источник: Legion-Media.ru

Алек Болдуин в личном блоге опубликовал фотографии своих детей в честь Дня отца, который отмечался в середине июня.

«Поздравляю с Днем отца, папы», — написал актер.

На одном из кадров его десятилетняя дочь Кармен держит на руках младшую сестру. Поклонники Болдуина обратили внимание, что девочка слишком ярко накрашена для своих лет.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Почему десятилетний ребенок красится?», «Мне тоже интересно, почему она накрашена. Ей всего десять», «Ей только десять? Я думала, она старше».

Однако некоторые пользователи сети защитили звездных родителей и их дочь. Они вспомнили, что они в таком возрасте тоже экспериментировали с косметикой, потому что хотели быть взрослыми.

«Она просто играет с макияжем! В этом нет ничего страшного!», «Оставьте ее в покое, она только экспериментирует. Я точно так же делала в ее возрасте». «А знаете, сколько раз моя дочь в этом возрасте просила сделать ей макияж или залезала в косметичку ради забавы? Ничего страшного. Вопрос в другом: почему взрослые люди не умеют быть добрыми и листать ленту, никого не осуждая».

Напомним, Алек и Хилария Болдуин поженились в 2012 году. Супруги воспитывают семерых детей: старшей дочери пары десять лет, а самому младшему — полтора года. У Болдуина также есть 28-летняя дочь Айрленд, которая родилась в браке с Ким Бейсингер.

Ранее Алек Болдуин сообщил, что вместе с женой запускает семейное реалити-шоу.

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