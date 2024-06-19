Алека Болдуина и его жену раскритиковали за яркий макияж дочери

Алек Болдуин | Источник: Legion-Media.ru

Алек Болдуин в личном блоге опубликовал фотографии своих детей в честь Дня отца, который отмечался в середине июня.

«Поздравляю с Днем отца, папы», — написал актер.

На одном из кадров его десятилетняя дочь Кармен держит на руках младшую сестру. Поклонники Болдуина обратили внимание, что девочка слишком ярко накрашена для своих лет.

<div id="vk_post_-122141110_30965"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?173"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_30965", -122141110, 30965, 'EQPD6nf2P_2zZiejRDedeKjWQXs'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Почему десятилетний ребенок красится?», «Мне тоже интересно, почему она накрашена. Ей всего десять», «Ей только десять? Я думала, она старше».

Однако некоторые пользователи сети защитили звездных родителей и их дочь. Они вспомнили, что они в таком возрасте тоже экспериментировали с косметикой, потому что хотели быть взрослыми.

«Она просто играет с макияжем! В этом нет ничего страшного!», «Оставьте ее в покое, она только экспериментирует. Я точно так же делала в ее возрасте». «А знаете, сколько раз моя дочь в этом возрасте просила сделать ей макияж или залезала в косметичку ради забавы? Ничего страшного. Вопрос в другом: почему взрослые люди не умеют быть добрыми и листать ленту, никого не осуждая».

Напомним, Алек и Хилария Болдуин поженились в 2012 году. Супруги воспитывают семерых детей: старшей дочери пары десять лет, а самому младшему — полтора года. У Болдуина также есть 28-летняя дочь Айрленд, которая родилась в браке с Ким Бейсингер.