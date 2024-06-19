Фильм на вечер: живописная драма о паре, застрявшей на необитаемом острове

Бен и его жена Лора отправляются в морское путешествие по Атлантическому океану и по пути решают остановиться у берегов необитаемого острова, чтобы насладиться местной экзотикой.

Но когда их яхта пропадает, герои обнаруживают себя на дикой земле, без средств к выживанию и связи с внешним миром. Им предстоит выжить на острове, со всех сторон продуваемом сильными ветрами и промоченном холодными ливнями.

«Остров изгоев» — экранизация романа «И вдруг никого не стало» мореплавательницы Изабель Отисье, в которой изначально должны были играть Ванесса Кирби и Джейк Джилленхол, но планам помешало странное поведение последнего.