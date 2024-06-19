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19 июня 2024, статьяЧто посмотреть

Фильм на вечер: живописная драма о паре, застрявшей на необитаемом острове

Следим за драматичной историей выживания супружеской пары среди холодных и завораживающих пейзажей «Острова изгоев»

Бен и его жена Лора отправляются в морское путешествие по Атлантическому океану и по пути решают остановиться у берегов необитаемого острова, чтобы насладиться местной экзотикой.

Но когда их яхта пропадает, герои обнаруживают себя на дикой земле, без средств к выживанию и связи с внешним миром. Им предстоит выжить на острове, со всех сторон продуваемом сильными ветрами и промоченном холодными ливнями.

«Остров изгоев» — экранизация романа «И вдруг никого не стало» мореплавательницы Изабель Отисье, в которой изначально должны были играть Ванесса Кирби и Джейк Джилленхол, но планам помешало странное поведение последнего.

В итоге режиссер Тома Бидеген, известный в большей степени как сценарист авторских драм, пригласил в свою картину французских звезд Мелани Тьерри и Жиля Леллуша, убедительно отыгрывающих истерику, растерянность и страх супругов, чьи надежды на спасение меркнут едва ли не быстрее, чем вера в их брак.

Остров изгоев
2023/Бельгия, Исландия, Франция18+драматриллер
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