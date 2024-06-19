Джулия Робертс кардинально сменила имидж

Звезда Голливуда Джулия Робертс сделала модную стрижку, отрастила челку и перекрасилась в блонд. Снимком актрисы в новом имидже поделился звездный стилист Серж Норман.
Первым светским мероприятием, которое Робертс посетила в новом образе, стал благотворительный прием, для которого актриса надела черное платье с глубоким декольте.
В комментариях к публикации в соцсети поклонники восхитились внешним видом звезды «Красотки»: «Ты выглядишь шикарно», «Стала еще моложе», «Она не стареет».
В прошлый раз Робертс меняла имидж в 2020 году: тогда она перекрасилась из блондинки в рыжий, а позже еще отстригла челку.
Напомним, Джулия Робертс — известная американская актриса. Мировую известность она получила благодаря картине «Красотка», в которой сыграла главные роли с Ричардом Гиром.
Также звезда снималась в таких проектах, как «Я люблю неприятности», «Свадьба лучшего друга», «Ноттинг Хилл», «Одиннадцать друзей Оушена», «Эрин Брокович», «Ешь, молись, люби», «Август», «Билет в рай» и многие другие.