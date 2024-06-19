Джулия Робертс кардинально сменила имидж

Звезда Голливуда Джулия Робертс сделала модную стрижку, отрастила челку и перекрасилась в блонд. Снимком актрисы в новом имидже поделился звездный стилист Серж Норман.

<div id="vk_post_-122141110_30964"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?173"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_30964", -122141110, 30964, 'aY1R9_rIxJy6I-qGK7SJw5SoTE0'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Первым светским мероприятием, которое Робертс посетила в новом образе, стал благотворительный прием, для которого актриса надела черное платье с глубоким декольте.

В комментариях к публикации в соцсети поклонники восхитились внешним видом звезды «Красотки»: «Ты выглядишь шикарно», «Стала еще моложе», «Она не стареет».

В прошлый раз Робертс меняла имидж в 2020 году: тогда она перекрасилась из блондинки в рыжий, а позже еще отстригла челку.