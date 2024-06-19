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19 июня 2024, новость

Екатерина Климова приехала на выпускной к сыну от Петренко

Актриса поделилась кадрами с праздника

Актриса Екатерина Климова приехала в белом платье к младшему сыну от артиста Игоря Петренко на выпускной. Звезда поделилась в соцсетях кадрами с торжественного мероприятия.

Екатерина Климова с сыном, фото: соцсети
Екатерина Климова с сыном, фото: соцсети

«Никогда еще так хорошо не было, и вот опять. Выпускной! Корней! А впереди лето, каникулы и целая жизнь», — отметила знаменитость.

Климова говорила, что младший сын хорошо фотографирует и снимает видео. Звезда пыталась убедить Корнея рассмотреть профессию оператора, но подростку такая идея не понравилась. По словам артистки, он увлечен компьютерным дизайном и играми, поэтому планирует развиваться в этом направлении.

Актриса растит двоих сыновей от Петренко, с которым прожила в браке почти 10 лет: помимо Корнея, они также воспитывают 17-летнего Матвея.

Супруги развелись в 2014 году, артисты рассказывали журналистам, что тяжело переживали расставание, и это отразилось на детях. По словам актрисы, мальчики не сразу привыкли к отсутствию отца в доме и мечтали видеть его рядом. Позже Петренко признался, что именно бывшая жена занимается воспитанием сыновей, а себя он называет «воскресным папой».

У Климовой также есть 22-летняя дочь Елизавета от первого брака с ювелиром Ильей Хорошиловым и 8-летняя Белла от актера Гелы Месхи. По словам артистки, она сохранила хорошие отношения со своими бывшими мужьями и не препятствует их общению с детьми.

Ранее Екатерина Климова дала интервью собственной дочери, Елизавете Хорошиловой. В нем актриса честно ответила на вопросы об алиментах от Петренко, отношению к желанию своих детей идти по ее стопам и многие другие.

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