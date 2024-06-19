Шэрон Стоун на байке, Шер с возлюбленным: звезды на кинопремьере

В Лос-Анджелесе состоялась светская премьера криминальной драмы «Байкеры». Мировая премьера намечена на 21 июня, хотя изначально была запланирована на 1 декабря 2023 года. Дело в том, что из-за забастовки актеров звезды, занятые в картине, не могли участвовать в ее продвижении.

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Картину представил режиссер Джефф Николс вместе с актерами, исполнившими ключевые роли. На красной ковровой дорожке позировали Остин Батлер, Джоди Комер, Норман Ридус и Майк Фейст. Том Харди, который посетил премьерный показ фильма в Лондоне несколько дней назад, свежее мероприятие пропустил.

Звезду «Элвиса» Остина Батлера поддержала его девушка, модель Кайя Гербер. Папарацци удалось заснять их поцелуй за пределами ковровой дорожки, однако к фотографам дочь Синди Кроуфорд выходить не стала.

Также на премьере появилась Шэрон Стоун. 66-летняя актриса выбрала для выхода в свет брючный костюм с леопардовым принтом, туфли в тон, черную сумочку и солнцезащитные очки. Звезда «Основного инстинкта» позировала фотографам, в том числе сидя на мотоцикле, а также в обнимку с телеведущей, женой британского рок-музыканта Оззи Осборна Шэрон Осборн.

Не стеснялись чувств на дорожке влюбленные Шер и Александр Эдвардс. 78-летняя певица все чаще стала выходить в свет с бойфрендом, который младше ее на 40 лет. Звезда «Аквамена» Джейсон Момоа вывел в свет 16-летнюю дочь Лолу Иолани от брака с актрисой Лизой Боне. Порадовал редким появлением на публике сын Джуда Лоу Рафферти Лоу.

О съемках фильма «Байкеры» стало известно еще в августе 2022 года. Съемки стартовали в октябре в Цинциннати. Спустя год Variety сообщил о переносе премьеры ленты из-за забастовки Гильдии актеров США (SAG-AFTRA).