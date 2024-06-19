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19 июня 2024, новость

Шэрон Стоун на байке, Шер с возлюбленным: звезды на кинопремьере

Знаменитости поддержали выход криминальной драмы «Байкеры»

В Лос-Анджелесе состоялась светская премьера криминальной драмы «Байкеры». Мировая премьера намечена на 21 июня, хотя изначально была запланирована на 1 декабря 2023 года. Дело в том, что из-за забастовки актеров звезды, занятые в картине, не могли участвовать в ее продвижении.

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фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Картину представил режиссер Джефф Николс вместе с актерами, исполнившими ключевые роли. На красной ковровой дорожке позировали Остин Батлер, Джоди Комер, Норман Ридус и Майк Фейст. Том Харди, который посетил премьерный показ фильма в Лондоне несколько дней назад, свежее мероприятие пропустил.

Звезду «Элвиса» Остина Батлера поддержала его девушка, модель Кайя Гербер. Папарацци удалось заснять их поцелуй за пределами ковровой дорожки, однако к фотографам дочь Синди Кроуфорд выходить не стала.

Также на премьере появилась Шэрон Стоун. 66-летняя актриса выбрала для выхода в свет брючный костюм с леопардовым принтом, туфли в тон, черную сумочку и солнцезащитные очки. Звезда «Основного инстинкта» позировала фотографам, в том числе сидя на мотоцикле, а также в обнимку с телеведущей, женой британского рок-музыканта Оззи Осборна Шэрон Осборн.

Не стеснялись чувств на дорожке влюбленные Шер и Александр Эдвардс. 78-летняя певица все чаще стала выходить в свет с бойфрендом, который младше ее на 40 лет. Звезда «Аквамена» Джейсон Момоа вывел в свет 16-летнюю дочь Лолу Иолани от брака с актрисой Лизой Боне. Порадовал редким появлением на публике сын Джуда Лоу Рафферти Лоу.

О съемках фильма «Байкеры» стало известно еще в августе 2022 года. Съемки стартовали в октябре в Цинциннати. Спустя год Variety сообщил о переносе премьеры ленты из-за забастовки Гильдии актеров США (SAG-AFTRA).

Сюжет рассказывает о событиях 1960-х годов, когда мотоклуб на Среднем Западе из небольшого пристанища для изгоев становится логовом опасной банды. В основу сценария легла книга фотографа Дэнни Лайон «Байкеры» 1967 года, она показала жизнь клуба изнутри. Сам Лайон состоял в байкерском объединении под названием «Чикагские изгои» и путешествовал с ними по стране в течение четырех лет.

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Том Харди
Tom Hardy
Норман Ридус
Norman Reedus
Кайя Гербер
Kaia Gerber
Синди Кроуфорд
Синди Кроуфорд
Cindy Crawford
Шэрон Стоун
Sharon Stone
Остин Батлер
Austin Butler
Джоди Комер
Джоди Комер
Jodie Comer
Джейсон Момоа
Jason Momoa
Байкеры
Байкеры
Майк Фейст
Mike Faist
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Рафферти Лоу
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