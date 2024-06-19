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19 июня 2024, новость

Звезда «Теста на беременность» рассказала о своих табу в кино

Актриса Анна Пескова назвала, в каких проектах никогда не стала бы участвовать
Анна Пескова
Анна Пескова | Источник: Алексей Молчановский

Актриса Анна Пескова призналась в беседе с NEWS.ru, что у нее есть табу, связанные с детьми и насилием над ними.

Пескова отметила, что не стала бы участвовать в проекте, где над детьми производят неправомерные действия или проявляют к ним жестокость.

«Этого в кино я никогда не делала, не делаю и делать не буду», — поделилась артистка.

Анна Пескова дебютировала в кино в 2008 году в сериале «Литейный». Артистка получила наибольшую известность по роли Инги Елизаровой в сериале «Тест на беременность». В фильмографии актрисы более 50 работ.

Пескова снималась в таких проектах, как «Улицы разбитых фонарей», «Одержимый», «Сонька Золотая ручка», «Хэппи-энд», «Донбасс. Окраина», «Пять минут тишины»,  «Любовь-морковь: Восстание машин».

Ранее Анна Пескова призналась, что в юношестве была влюблена в музыканта Андрея Губина и фанатела от группы «Иванушки International».

Она отметила, что мечтала отправиться в совместный тур с любимым исполнителем. Пескова призналась, что в детстве ей это не удалось, поскольку она была «правильной девочкой».

Своеобразным воплощением этой мечты стало участие актрисы в фильме «Тур с Иванушками» — комедийном роуд-муви, по сюжету которого повзрослевшие поклонницы отправляются в путешествие со своими кумирами.

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