Звезда «Теста на беременность» рассказала о своих табу в кино

Анна Пескова | Источник: Алексей Молчановский

Актриса Анна Пескова призналась в беседе с NEWS.ru, что у нее есть табу, связанные с детьми и насилием над ними.

Пескова отметила, что не стала бы участвовать в проекте, где над детьми производят неправомерные действия или проявляют к ним жестокость.

«Этого в кино я никогда не делала, не делаю и делать не буду», — поделилась артистка.

Анна Пескова дебютировала в кино в 2008 году в сериале «Литейный». Артистка получила наибольшую известность по роли Инги Елизаровой в сериале «Тест на беременность». В фильмографии актрисы более 50 работ.

Ранее Анна Пескова призналась, что в юношестве была влюблена в музыканта Андрея Губина и фанатела от группы «Иванушки International».

Она отметила, что мечтала отправиться в совместный тур с любимым исполнителем. Пескова призналась, что в детстве ей это не удалось, поскольку она была «правильной девочкой».