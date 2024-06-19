Чулпан Хаматову уволили из труппы Нового Рижского театра

Чулпан Хаматова | Источник: Legion-Media.ru

Актрису Чулпан Хаматову уволили из Нового Рижского театра и отменили спектакли с ее участием. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на издание Delfi.

Отмечается, что худрук культурного учреждения Алвис Херманис недоволен работой бывшей звезды «Современника». В Риге Хаматова не смогла подружиться с труппой и найти своего зрителя, сказал источник Delfi. Билеты на спектакли знаменитости плохо продаются, а зрители критикуют актерские навыки звезды.

Официально театр пока не сообщал об увольнении Хаматовой, на сайте указано лишь, что формат работы с актрисой может поменяться. Однако инсайдер назвал решенным вопрос о том, что Хаматова покинет труппу Нового Рижского театра. Сама артистка не стала комментировать появившуюся информацию. Она отметила, что у нее есть и другая работа, помимо спектаклей в театре Херманиса.