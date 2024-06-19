Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
19 июня 2024, новость

Чулпан Хаматову уволили из труппы Нового Рижского театра

Руководство театра недовольно работой актрисы
Чулпан Хаматова
Чулпан Хаматова | Источник: Legion-Media.ru

Актрису Чулпан Хаматову уволили из Нового Рижского театра и отменили спектакли с ее участием. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на издание Delfi.

Отмечается, что худрук культурного учреждения Алвис Херманис недоволен работой бывшей звезды «Современника». В Риге Хаматова не смогла подружиться с труппой и найти своего зрителя, сказал источник Delfi. Билеты на спектакли знаменитости плохо продаются, а зрители критикуют актерские навыки звезды.

Официально театр пока не сообщал об увольнении Хаматовой, на сайте указано лишь, что формат работы с актрисой может поменяться. Однако инсайдер назвал решенным вопрос о том, что Хаматова покинет труппу Нового Рижского театра. Сама артистка не стала комментировать появившуюся информацию. Она отметила, что у нее есть и другая работа, помимо спектаклей в театре Херманиса.

Недавно Латвийский Национальный театр отменил спектакль режиссера Дмитрия Крымова. Спектакль «Записки сумасшедшего» должен был пройти в Большом зале в Риге 18 и 19 сентября. Причиной отмены стало то, что Латвийский Национальный театр принял решение не показывать русскоязычные постановки.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Чулпан Хаматова
Чулпан Хаматова
Чулпан Хаматова
Театр в Латвии запретил спектакль с Чулпан Хаматовой
Лянка Грыу
Лянка Грыу рассказала о трудностях эмиграции
Виктория Тарасова
Звезда «Глухаря» возмутилась поведением Хаматовой
Яна Поплавская
Яна Поплавская объяснила, почему Лия Ахеджакова «залегла на дно»
Яна Троянова в фильме «Как Надя пошла за водкой»
В Госдуме призвали запретить въезд в Россию актрисе Трояновой
Алексей Панин в фильме «Жмурки»
Панин назвал условие возвращения в Россию
Ивар Калыньш
Звезда «Приключений Электроника» назвал Калныньша неблагодарным
Ивар Калныньш
«Россия от меня отказалась»: Калныньш опять пожаловался на РФ
Сергей Никоненко
Никоненко высказался о поведении покинувшей Россию Хаматовой
Никита Джигурда
Джигурда захотел служить в зоне СВО
Ивар Калныньш
Латвийский актер заявил о долгах СССР перед ним
Алексей Панин
Алексея Панина включили в список экстремистов и террористов
Юрий Чернов
Юрий Чернов сравнил уехавших из России артистов с кактусами и лианами
Александра Флоринская
Актриса из «Бригады» объяснила отказ жить в США
Евгений Чебатков
Звезда «Майора Грома» рассказал, где бы хотел жить за границей
Римас Туминас
Активисты потребовали отменить вечер памяти Туминаса в театре Вахтангова
Артур Смольянинов
СМИ: зрители уходили с концерта Смольянинова в Риге
Яна Поплавская
Звезда «Красной Шапочки» рассказала о поступающих с Украины угрозах
Алексей Панин
Панин вышел на сцену в Лос-Анджелесе и поцеловал Вайкуле
Ольга Красько
Звезда «Турецкого гамбита» высказалась о поведении Акунина
Чулпан Хаматова
Стало известно о карьере Чулпан Хаматовой за рубежом
Филипп Янковский с семьей (фото: соцсети)
Филипп Янковский показал фото воссоединившейся в Грузии семьи
Виктория Мирошниченко, Андрей Бурковский, Илья Стюарт и Дмитрий Рассам
От Бурковского до Собчак: звезды поддержали новый фильм Серебренникова в Каннах
Анатолий Белый
Режиссер Давлетьяров резко высказался об уехавшем из России Белом
Дмитрий Назаров
Уехавший из России Назаров напугал поклонников внешним видом
Ингеборга Дапкунайте
Уехавшая из России Дапкунайте задолжала налоговой более 500 тыс. рублей
Кантемир Балагов
Уехавший из России Балагов снимет фильм на английском языке
Кирилл Сафонов с дочерью (фото: соцсети)
Покинувший Россию Кирилл Сафонов встретился с дочерью
Дмитрий Назаров
Актер «9 роты» высказался об уехавшем из России Назарове
Егор Кончаловский
Егор Кончаловский высказался об уехавших из России артистах
Мария Машкова
Уехавшая в США дочь Машкова сделала заявление об отце
Семен Трескунов
Уехавший из России Трескунов заявил, что гордится Буруновым
Сергей Никитин
Барды Никитины ответили на обвинения в финансировании ВСУ
Кадр из фильма «Воздух»
Раскрыты перспективы голливудских фильмов после возвращения на российский рынок
Мастер и Маргарита
Уехавшие из России актеры не получат гонорары за «Мастера и Маргариту»
Сергей Безруков на открытии 46-го Московского международного кинофестиваля
Стало известно об угрозах желавшим посетить ММКФ иностранным режиссерам
Сергей Никитин
Юнна Мориц захотела запретить Никитиным петь песни на свои стихи
Павел Деревянко
Павел Деревянко заступился за уехавших из России артистов
Ингеборга Дапкунайте
Ингеборга Дапкунайте лишится последнего бизнеса в России
Никита Михалков
Никита Михалков высказался о возможности снять фильм о СВО
Иван Ургант
Минкульт попросили запретить новый фильм с Ургантом
Ольга Будина
Ольга Будина пожаловалась на отсутствие ролей
Во сне ты горько плакал
Поплавская возмутилась возвращением Урганта в кино
Александр Молочников
Экс-супруг Екатерины Варнавы задолжал почти полмиллиона рублей
Валентина Талызина с Лией Ахеджаковой в фильме «Ирония судьбы»
Звезда «Иронии судьбы» резко высказалась о признании Пугачевой иноагентом
Дмитрий Назаров и Ольга Васильева-Назарова
Покинувший Россию актер Назаров признался в тоске по родине
Сергей Безруков
Безруков высказался об «отмене» русской культуры на Западе
Алексей Панин в фильме «Жмурки»
Суд оставил без изменений заочный арест Алексея Панина
Семен Трескунов
Звезда «Ивановых-Ивановых» не может найти работу после эмиграции
Чулпан Хаматова
Хаматова считает, что Козловский пострадал из-за нее
Новые трейлеры
Кадр из сериала «Она такая классная»
Она такая классная
Тизер
Кадр из фильма «Настоящая боль»
Настоящая боль
Тизер (англ.)
Кадр из фильма «Улыбка 2»
Улыбка 2
Тизер-трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Женщина в озере»
Женщина в озере
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Эмилия Перес»
Эмилия Перес
Трейлер (исп.)
Кадр из фильма «Последний Ронин»
Последний ронин
Тизер-трейлер
Кадр из сериала «Тайны Карениной»
Тайны Карениной
Трейлер
Кадр из фильма «Ханна. В игре»
Ханна. В игре
Дублированный трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь