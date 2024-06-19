36-летняя Кристина Асмус показала фигуру в купальнике на Бали

Актриса Кристина Асмус показала, как выглядит ее фигура в купальнике. Артистка опубликовала фотографии в соцсети.

Кристина Асмус, фото: соцсети

На днях Кристина Асмус вместе с дочерью Анастасией улетела отдыхать на Бали. Несмотря на то, что актриса находится в отпуске, она продолжает активно общаться с подписчиками.

На новых фото 36-летняя знаменитость предстала в черном купальнике, который состоял из лифа с вырезом под грудью и плавок с завышенной талией. Актриса была запечатлена без макияжа. Знаменитость позировала сидя на песке на фоне скал.

Кристина Асмус призналась, что уехала на Бали спонтанно, потому что сильно устала. По словам актрисы, поездка вышла достаточно дорогой.

«Обычно я въедливо изучаю новое место, а тут силы есть максимум с кровати встать. В принципе, можно было и в Анапу поехать, еще и на машину бы после поездки хватило», — написала звезда.

Кристина Асмус и Гарик Харламов расстались в 2020 году. У актрисы и комика растет дочь Анастасия, которой в этом году исполнилось 10 лет. Через месяц после официального расторжения брака юморист начал встречаться с Екатериной Ковальчук. В мае Гарик Харламов спровоцировал слухи о помолвке. В начале июня звезды официально стали мужем и женой.