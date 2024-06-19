Юная звезда «Γaрдемaринoв» похвасталась подтянутой фигурой

Звезда новых «Γaрдемaринoв» Ника Здорик показала фигуру в нижнем белье. Актриса позировала на кухне и поделилась кадрами в соцсетях.

Ника Здорик, фото: соцсети

«Рубрика “Мои вафли” продолжается. Редко, дорого, со вкусом», — пошутила знаменитость.

Артистка отмечала, что контролирует питание, но не сидит на диете, позволяя себе «запрещенку» в виде десертов и других калорийных блюд. По словам Здорик, у нее не получается регулярно посещать спортзал, однако физической активности в течение дня хватает, чтобы поддерживать хорошую физическую форму.

Звезда признавалась в соцсетях, что для нее эталоном женственности всегда была и остается мать. По мнению знаменитости, ей генетически повезло с внешностью, и, глядя на родительницу, она поняла, что в любом возрасте можно быть привлекательной.

Актриса выросла в Обнинске в многодетной семье. Здорик отмечала в интервью, что, живя в Москве, очень скучает по родным и в свободное время старается приезжать к ним в гости. Артистка в 2023 году окончила театральный институт имени Бориса Щyкинa, многим зрителям она известна по роли Александры в четвертой части «Γaрдемaринoв».