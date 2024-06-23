Мощный Джуд Лоу вязнет в повестке: чем раздражает «Игра королевы»

О чем фильм «Игра королевы»

Шестая жена Генриха VIII Кэтрин Парр назначена регентом королевства, пока ее муж проводит французскую военную кампанию. Образованная, умная и прогрессивная женщина тонко лавирует между подругой юности, подавшейся в лидеры несистемной оппозиции, и токсичной политической элитой страны. Среди которой, впрочем, есть и тайные «системные либералы», сочувственно воспринимающие контакты Кэтрин с подругой.

Парр уверенно проводит заседания госсовета и осторожно готовит демократические преобразования. Но тут неожиданно вернулся муж — болят старые раны. Реформы свернуты, оппозиционерка отправлена на костер, а Кэтрин вынуждена удовлетворять похоть короля и терпеть его грубые выходки.

Зачем смотреть

«Игра королевы» — качественная историческая костюмная драма, смотрится достаточно легко, не выглядит затянутой и занудной, а также обладает понятным самому широкому современному зрителю содержанием. Отношения персонажей созвучны нашему времени и не требуют знания реальной эпохи Тюдоров.

Но в первую очередь — это яркий актерский дуэт, даже дуэль, в которой очаровательная Алисия Викандер противостоит Джуду Лоу, мощно вторгающемуся в кадр. Зачастую его персонаж явно подавляет главную героиню, и, поскольку суть истории в том, что в патриархальном обществе женщина вынуждена подчиняться и терпеть, это делает задачу Алисии особенно сложной.

Кадр из фильма «Игра королевы»

Лоу может позволить себе неистовствовать и пускать в ход весь арсенал актерских приемов, не стесняясь даже самого непристойного поведения своего героя. Викандер приходится отвечать ему глазами, скупой мимикой, интонациями… И все же ей удается держать Кэтрин в центре зрительского внимания.

Почему можно не смотреть

Революционный, антиклерикальный и антимонархический пафос картины отлично подошел бы советскому прокату (вырезали бы только откровенные сцены). А слишком прямолинейный профеминисткий и антипатриархальный нарратив, и так уже навязший в зубах, здесь подается с наивностью неофита.