Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
23 июня 2024, статьяОбзорыЧто посмотреть

Мощный Джуд Лоу вязнет в повестке: чем раздражает «Игра королевы»

Рассказываем, что не так с «Игрой королевы» — пышной исторической драмой, которая сражает силой актерских работ, но тонет в идеологии

О чем фильм «Игра королевы»

Шестая жена Генриха VIII Кэтрин Парр назначена регентом королевства, пока ее муж проводит французскую военную кампанию. Образованная, умная и прогрессивная женщина тонко лавирует между подругой юности, подавшейся в лидеры несистемной оппозиции, и токсичной политической элитой страны. Среди которой, впрочем, есть и тайные «системные либералы», сочувственно воспринимающие контакты Кэтрин с подругой.

Парр уверенно проводит заседания госсовета и осторожно готовит демократические преобразования. Но тут неожиданно вернулся муж — болят старые раны. Реформы свернуты, оппозиционерка отправлена на костер, а Кэтрин вынуждена удовлетворять похоть короля и терпеть его грубые выходки.

Зачем смотреть

«Игра королевы» — качественная историческая костюмная драма, смотрится достаточно легко, не выглядит затянутой и занудной, а также обладает понятным самому широкому современному зрителю содержанием. Отношения персонажей созвучны нашему времени и не требуют знания реальной эпохи Тюдоров.

Но в первую очередь — это яркий актерский дуэт, даже дуэль, в которой очаровательная Алисия Викандер противостоит Джуду Лоу, мощно вторгающемуся в кадр. Зачастую его персонаж явно подавляет главную героиню, и, поскольку суть истории в том, что в патриархальном обществе женщина вынуждена подчиняться и терпеть, это делает задачу Алисии особенно сложной.

Кадр из фильма «Игра королевы»
Кадр из фильма «Игра королевы»

Лоу может позволить себе неистовствовать и пускать в ход весь арсенал актерских приемов, не стесняясь даже самого непристойного поведения своего героя. Викандер приходится отвечать ему глазами, скупой мимикой, интонациями… И все же ей удается держать Кэтрин в центре зрительского внимания.

Почему можно не смотреть

Революционный, антиклерикальный и антимонархический пафос картины отлично подошел бы советскому прокату (вырезали бы только откровенные сцены). А слишком прямолинейный профеминисткий и антипатриархальный нарратив, и так уже навязший в зубах, здесь подается с наивностью неофита.

Неизбежно вызовет насмешки публики чернокожая аристократка при дворе Тюдоров, которую Генрих VIII непринужденно называет «леди». На самом деле подобные вещи вовсе не борьба с расизмом, даже наоборот. Ведь получается, что Мина Андала попала в фильм лишь «потому, что она черная». И это вызывает не уважение к прекрасной актрисе, а скорее унижает ее. Все же понимают, что XVI веке при английском дворе не было афробританцев. Их вообще тогда не было. И если вы искажаете историю в угоду ложной политкорректности — где еще вы жертвуете правдой ради идеологии?

6.2
Игра королевы
2023/США, Великобритания18+драматриллеристорический
Моя оценка
Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Джуд Лоу
Jude Law
Алисия Викандер
Alicia Vikander
Игра королевы
Новые трейлеры
Кадр из сериала «Противостояние»
Противостояние
Трейлер
Кадр из фильма «Покажи мне Луну»
Покажи мне Луну
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Говорит Земля!»
Говорит Земля!
Трейлер
Кадр из фильма «Список подозреваемых»
Список подозреваемых
Дублированный трейлер
Кадр из сериала «Пингвин»
Пингвин
Тизер (англ.)
Кадр из сериала «Жить жизнь» (2 сезон)
Жить жизнь
Тизер (2 сезон)
Кадр из сериала «Приставы»
Приставы
Трейлер
Зверь внутри
Трейлер (англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь