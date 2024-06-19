Актер «Форсажа» сообщил об онкологическом заболевании

Дон Омар | Источник: Legion-Media.ru

Певец и актер Дон Омар (Уильям Омар Ландрон Ривера — настоящее имя) сообщил в соцсети, что ему диагностировали рак.

Омар уточнил, что ему провели операцию по удалению злокачественной опухоли. По словам артиста, хирургическое вмешательство прошло успешно. На данный момент исполнитель восстанавливается. Певец поблагодарил поклонников за добрые пожелания и молитвы.

«Сегодня я проснулся благодарным и свободным от рака», — отметил артист.

Дон Омар начал свою музыкальную карьеру в 1996 году. В 2003-м он выпустил свой первый студийный альбом The Last Don. Артист является лауреатом премии «Грэмми» в номинации «Латиноамериканская музыка». Он также известен по роли Рико Сантоса в серии фильмов «Форсаж».