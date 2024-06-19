Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
19 июня 2024, новость

Актриса «Ивана Васильевича» высказалась о маленькой пенсии

Актриса Нина Маслова заявила, что нужно учиться жить без денег
Нина Маслова
Нина Маслова | Источник: PersonaStars

Актриса Нина Маслова в беседе с изданием «Абзац» посоветовала коллегам не жаловаться на маленькую пенсию.

Маслова уверена, что нужно учиться жить без денег. Артистка заявила, что считает главным приоритетом «быть свободным», а не иметь хороший достаток.

«Любое лекарство, которое мне нужно, стоит намного больше пенсии. Людям никогда ничего не будет достаточно. Что же теперь, смотреть, что тебе дано 20 тысяч, а твоей сокурснице — 70 тысяч, потому что она половчее? Если я внутренне несчастна, я не буду счастлива в замке с кучей слуг и денег», — рассказала артистка.

Маслова отметила, что получает 20 тысяч рублей пенсии и живет в однокомнатной квартире. Артистка уверена, что большего ей не нужно.

Нина Маслова известна по проектам «Большая перемена», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Афоня». В ее фильмографии 48 работ, среди которых «Мой любимый клоун», «Идеальная пара», «У озера», «Сыщики», «Досье детектива Дубровского». В 2006 году она удостоилась звания заслуженной артистки России.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Нина Маслова
Нина Маслова
Кадр из фильма «10 жизней»
«10 жизней» возглавили российский прокат
Анастасия Заворотнюк в сериале «Каспий 24»
У Анастасии Заворотнюк обнаружился долг перед налоговой
Слава Копейкин
Звезда «Слова пацана» рассказал о бедной жизни до популярности
Кадр из фильма «Непослушник 3»
Фильм «Непослушники» возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные
Бен Аффлек
Бен Аффлек появился на публике в обуви за 25 миллионов рублей
Сидни Суини
Звезда «Эйфории» купила дом за 20 млн долларов
Алиса Фрейндлих и Михаил Боярский в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера»
Аудит показал высокий шанс закрытия Одесской киностудии
Кадр из фильма «Манюня: Приключения в Москве»
«Манюня» обошла «Майора Грома» в прокате
Андрей Золотарев
Сценарист «Слова пацана» высказался о своем материальном положении
Кадр из фильма «Министерство неджентльменских дел»
Новый фильм Гая Ричи возглавил кинопрокат в России
Кадр из фильма «Сто лет тому вперед»
Фильм «Сто лет тому вперед» поставил рекорд российского проката
Кинотеатр
Пиратские фильмы вернулись в кинотеатры России
Кадр из фильма «Майор Гром: Игра»
Российские кинотеатры назвали фильм, от проката которого ждут 2 млрд рублей
Сто лет тому вперед
Сборы фильма «Сто лет тому вперед» не оправдали ожиданий кинотеатров
Кадр из фильма «Сто лет тому вперед»
Фильм «Сто лет тому вперед» сохранил лидерство в российском прокате
Ингеборга Дапкунайте
Уехавшая из России Дапкунайте задолжала налоговой более 500 тыс. рублей
Тигран Кеосаян
Компания Кеосаяна проиграла в суде почти 300 тыс. рублей
Анна Ковальчук
Анна Ковальчук вспомнила, на что потратила первые деньги
Алексей Чадов
На Алексея Чадова подали в суд за неуплату парковки
Кадр из фильма «Сто лет тому вперед»
«Сто лет тому вперед» возглавил кинопрокат в России и СНГ в третий раз подряд
Максим Матвеев и Елизавета Боярская
Боярская и Матвеев попали под суд за долги
Агата Муцениеце
Муцениеце прокомментировала победу над бывшим мужем в суде
Александра Урсуляк
Александра Урсуляк не может оплатить долги из-за работы
Агата Муцениеце, Павел Прилучный
Муцениеце добилась алиментов от Прилучного через суд
Дмитрий Нагиев
Раскрыт гонорар Дмитрия Нагиева
Дмитрий Нагиев
Нагиев проведет актерские мастер-классы в Дубае за 396 тыс. рублей
Кадр из фильма «Сто лет тому вперед»
Кинотеатры заявили о разочаровании от сборов фильма «Сто лет тому вперед»
Летучий корабль
«Летучий корабль» собрал более 1 млрд рублей в прокате
Сто лет тому вперед
Фильм про Алису Селезневу возглавил кинопрокат в России и СНГ
Дженна Деван-Татум и Ченнинг Татум
Ченнинг Татум судится с бывшей женой из-за доходов от «Супер Майка»
Павел Прилучный
На Прилучного подали в суд из-за долга квартиры Муцениеце
Кадр из сериала «Слово пацана»
Стало известно, сколько Крыжовников заработал на «Слове пацана»
Павел Деревянко
Павла Деревянко обманули на 300 тыс. рублей
Кадр из фильма «Летучий корабль»
«Летучий корабль» снова возглавил прокат в России и СНГ
Гоша Куценко
Стало известно о многотысячном долге Гоши Куценко
Александр Молочников
Экс-супруг Екатерины Варнавы задолжал почти полмиллиона рублей
Кадр из фильма «Чебурашка»
Названы самые кассовые жанры фильмов в России
Кадр из фильма «Летучий корабль»
Фильм «Летучий корабль» вновь возглавил кинопрокат за выходные
Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет в фильме «Титаник»
Дверь из «Титаника» продали за 718 тысяч долларов
Кадр из фильма «Летучий корабль»
«Летучий корабль» возглавил прокат после премьеры
Кадр из фильма «Дюна: Часть вторая»
«Дюна 2» обошла первую часть по сборам и приблизилась к $500 миллионам
Кадр из фильма «Онегин»
Назван лидер кинопроката в России и СНГ за выходные
Тимоти Шаламе
Зарплата Тимоти Шаламе вырастет вдвое
Кадр из фильма «Дюна: Часть вторая»
«Дюна 2» собрала более 100 млн рублей за неделю благодаря теневому прокату
Кадр из телешоу «Это база с Виктором Хориняком»
Со звезды «Кухни» не стали взыскивать миллионы за отказ сниматься в фильме
Кристофер Нолан
Стало известно, сколько заработал Нолан за «Оппенгеймера»
Мэттью Перри в шоу Джимми Киммела, 2017 год
Раскрыты первые подробности о завещании Мэттью Перри
Юрий Назаров в фильме «Андрей Рублев»
Назаров раскрыл гонорар за съемки в «Андрее Рублевe» Тарковского
Постер к фильму «Вызов»
Фильм «Вызов» может собрать $7 млн в Китае
Кадр из фильма «Онегин»
«Онегин» возглавил кинопрокат в России и СНГ
Новые трейлеры
Кадр из сериала «Она такая классная»
Она такая классная
Тизер
Кадр из фильма «Настоящая боль»
Настоящая боль
Тизер (англ.)
Кадр из фильма «Улыбка 2»
Улыбка 2
Тизер-трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Женщина в озере»
Женщина в озере
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Эмилия Перес»
Эмилия Перес
Трейлер (исп.)
Кадр из фильма «Последний Ронин»
Последний ронин
Тизер-трейлер
Кадр из сериала «Тайны Карениной»
Тайны Карениной
Трейлер
Кадр из фильма «Ханна. В игре»
Ханна. В игре
Дублированный трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь