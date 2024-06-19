Актриса «Ивана Васильевича» высказалась о маленькой пенсии

«Любое лекарство, которое мне нужно, стоит намного больше пенсии. Людям никогда ничего не будет достаточно. Что же теперь, смотреть, что тебе дано 20 тысяч, а твоей сокурснице — 70 тысяч, потому что она половчее? Если я внутренне несчастна, я не буду счастлива в замке с кучей слуг и денег», — рассказала артистка.