Умерла вдова Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина

Эмма Абайдуллина | Источник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Вдова кинорежиссера Эльдара Рязанова, бывший художественный руководитель киноклуба «Эльдар» (сейчас киноконцертный зал «Эльдар») Эмма Абайдуллина умерла в возрасте 83 лет, сообщила ТАСС заместитель художественного руководителя киноконцертного зала Елена Гурко.

Гурко отметила, что о смерти Абайдуллиной сообщил по телефону ее сын. По словам заместителя худрука киноконцертного зала, дата и место прощания пока не определены.

«Она была нашим локомотивом. Прекрасный человек, вокруг себя умела сплотить коллектив, очень интересная личность. Конечно, у нее друзей много было. Эльдар Александрович стихи посвятил ей», — сказала собеседница агентства.

Гурко рассказала, что проработала с Абайдуллиной много лет и знала ее как близкого друга, что она тепло и с пониманием относилась к людям. "Мы Эмму Валериановну очень любили, очень. Она такое тепло создавала. Она держала дух Эльдара Александровича [Рязанова]", - добавила заместитель художественного руководителя.