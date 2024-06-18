Умерла вдова Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Вдова кинорежиссера Эльдара Рязанова, бывший художественный руководитель киноклуба «Эльдар» (сейчас киноконцертный зал «Эльдар») Эмма Абайдуллина умерла в возрасте 83 лет, сообщила ТАСС заместитель художественного руководителя киноконцертного зала Елена Гурко.
Гурко отметила, что о смерти Абайдуллиной сообщил по телефону ее сын. По словам заместителя худрука киноконцертного зала, дата и место прощания пока не определены.
«Она была нашим локомотивом. Прекрасный человек, вокруг себя умела сплотить коллектив, очень интересная личность. Конечно, у нее друзей много было. Эльдар Александрович стихи посвятил ей», — сказала собеседница агентства.
Гурко рассказала, что проработала с Абайдуллиной много лет и знала ее как близкого друга, что она тепло и с пониманием относилась к людям. "Мы Эмму Валериановну очень любили, очень. Она такое тепло создавала. Она держала дух Эльдара Александровича [Рязанова]", - добавила заместитель художественного руководителя.
Абайдуллина родилась 15 мая 1941 года. Много лет работала как журналист. После смерти Рязанова руководила киноклубом «Эльдар».
Рязанов — режиссер фильмов «Гусарская баллада», «Берегись автомобиля», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман» и других картин.