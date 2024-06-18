Звезда «Ищейки» показала своего 17-летнего сына

Звезда сериала «Ищейка» показала своего сына. Актриса Анна Банщикова поделилась в соцсетях редкими фото Михаила и поздравила его с 17-летием.

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«Мой старший сын, уже совсем взрослый! Любимый, талантливый, умный, самый крутой, самый невероятный! С днем рожденья», — написала артистка.

Знаменитость отмечала, что первенец с детства был серьезным ребенком. В 2017 году Михаил участвовал в шоу «Лучше всех!». Мальчик рассказывал о разных исторических личностях, биографии которых знал практически досконально. Банщикова признавалась, что в тот момент очень гордилась сыном.

Актриса с 2007 года замужем за адвокатом Всеволодом Шахановым, супруги воспитывают троих детей: помимо Михаила, они растят 14-летнего Александра и 6-летнюю Марию. По признанию Банщиковой, она не балует своих сыновей и дочь.

Звезда объяснила, что мальчики в принципе редко у нее что-то просят, а девочка растет под девизом «За умеренность во всем, независимо от достатка».