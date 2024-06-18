Звезда «Ищейки» показала своего 17-летнего сына

Звезда сериала «Ищейка» показала своего сына. Актриса Анна Банщикова поделилась в соцсетях редкими фото Михаила и поздравила его с 17-летием.
«Мой старший сын, уже совсем взрослый! Любимый, талантливый, умный, самый крутой, самый невероятный! С днем рожденья», — написала артистка.
Знаменитость отмечала, что первенец с детства был серьезным ребенком. В 2017 году Михаил участвовал в шоу «Лучше всех!». Мальчик рассказывал о разных исторических личностях, биографии которых знал практически досконально. Банщикова признавалась, что в тот момент очень гордилась сыном.
Актриса с 2007 года замужем за адвокатом Всеволодом Шахановым, супруги воспитывают троих детей: помимо Михаила, они растят 14-летнего Александра и 6-летнюю Марию. По признанию Банщиковой, она не балует своих сыновей и дочь.
Звезда объяснила, что мальчики в принципе редко у нее что-то просят, а девочка растет под девизом «За умеренность во всем, независимо от достатка».
Первым мужем актрисы был певец, музыкант Максим Леонидов. Они прожили в браке пять лет и развелись в 2004 году. Артист признавался в интервью, что свою знаменитую песню «Девочка-видение» посвятил именно бывшей жене.
Ранее жена Ивана Янковского опубликовала фото с подросшим сыном.