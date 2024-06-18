Жена Сарика Андреасяна ответила на обвинения в браке по расчету

Звезда фильма «Онегин» Елизавета Моряк ответила в соцсетях на обвинения, что вышла замуж по расчету. По словам актрисы, она познакомилась с режиссером Сариком Андреасяном до его взлета в карьере.
«Не пишите мне всякую ерунду! Суть в том, что шесть лет назад, когда я встретила Сарика, у него не было ничего, кроме долгов. В нашей любви никогда не было материального расчета, а только вера в крутое будущее. Сейчас мы проживаем именно этот момент. И мы получаем те или иные блага своим честным трудом. Планируя, накапливая, работая, откладывая вместе. Я не отрицаю, что муж стал мегапродюсером, и я считаю, это огромный успех в нашей профессии. Круто расти вместе, и это ощущение сильно отличается от того, когда ты приходишь на все готовое», — высказалась артистка.
Кинематографист в годовщину совместной жизни подарил жене автомобиль. Моряк похвасталась новой машиной синего цвета марки Bentley Motors в личном блоге, после чего и начался хейт в ее адрес.
Актриса вышла замуж за режиссера Андреасяна в ноябре 2022 года. Знаменитость рассказывала, что супруг сделал ей предложение в самолете — он устроил романтическую прогулку над городом и в небе появилась надпись: «Я люблю тебя, выходи за меня». А 19 февраля 2023 года у пары родилась дочь Элизабет.
Андреасян и Моряк познакомились на съемках фильма «Девушки бывают разные», но тогда продюсер был женат. Их роман начался уже после развода, однако актриса переживала, что ее все равно будут называть разлучницей.
Режиссер признавался, что расставание с супругой Аленой после семи лет брака было тяжелым, и они сохранили общение только ради общих сыновей: их старшему ребенку Марку десять лет, а младшему, Мартину, — шесть.