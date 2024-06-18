Жена Сарика Андреасяна ответила на обвинения в браке по расчету

Елизавета Моряк и Сарик Андреасян

Звезда фильма «Онегин» Елизавета Моряк ответила в соцсетях на обвинения, что вышла замуж по расчету. По словам актрисы, она познакомилась с режиссером Сариком Андреасяном до его взлета в карьере.

«Не пишите мне всякую ерунду! Суть в том, что шесть лет назад, когда я встретила Сарика, у него не было ничего, кроме долгов. В нашей любви никогда не было материального расчета, а только вера в крутое будущее. Сейчас мы проживаем именно этот момент. И мы получаем те или иные блага своим честным трудом. Планируя, накапливая, работая, откладывая вместе. Я не отрицаю, что муж стал мегапродюсером, и я считаю, это огромный успех в нашей профессии. Круто расти вместе, и это ощущение сильно отличается от того, когда ты приходишь на все готовое», — высказалась артистка.

Кинематографист в годовщину совместной жизни подарил жене автомобиль. Моряк похвасталась новой машиной синего цвета марки Bentley Motors в личном блоге, после чего и начался хейт в ее адрес.

Актриса вышла замуж за режиссера Андреасяна в ноябре 2022 года. Знаменитость рассказывала, что супруг сделал ей предложение в самолете — он устроил романтическую прогулку над городом и в небе появилась надпись: «Я люблю тебя, выходи за меня». А 19 февраля 2023 года у пары родилась дочь Элизабет.

Андреасян и Моряк познакомились на съемках фильма «Девушки бывают разные», но тогда продюсер был женат. Их роман начался уже после развода, однако актриса переживала, что ее все равно будут называть разлучницей.