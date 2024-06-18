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18 июня 2024, новость

Стала известна дата выхода фильма о «Формуле-1» с Брэдом Питтом

Актер сыграл гонщика, который возвращается к соревнованиям
Брэд Питт на съемках фильма «Формула-1»
Брэд Питт на съемках фильма «Формула-1» | Источник: Legion-Media.ru

Компания Apple Original Films объявила дату выхода фильма «Формула-1» с Брэдом Питтом в главной роли. В США картина выйдет 27 июня 2025 года, а мировая премьера назначена на 25 июля 2025 года, сообщается на сайте компании.

Режиссером фильма выступил Джозеф КосинскиТоп Ган: Мэверик», «Дело храбрых», «Обливион»). В создании картины также принимает участие семикратный чемпион мира «Формулы-1» Льюис Хэмилтон. Сценаристом выступил номинант на премию «Оскар» Эрен Крюгер, также работавший над «Мэвериком».

Фильм приоткроет зрителю дверь в мир гонок «Формулы-1». Брэд Питт сыграет бывшего гонщика, который возвращается к соревнованиям вместе с героем Демсона Идриса («Черное зеркало», «Снегопад»). В актерский состав также вошли номинантка на премию «Оскар» Керри КондонЛучше звоните Солу»), лауреат премии «Оскар» Хавьер БардемДюна»), Тобайас МензисКорона»), Сара НилсТед Лассо»).

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