Стала известна дата выхода фильма о «Формуле-1» с Брэдом Питтом

Компания Apple Original Films объявила дату выхода фильма «Формула-1» с Брэдом Питтом в главной роли. В США картина выйдет 27 июня 2025 года, а мировая премьера назначена на 25 июля 2025 года, сообщается на сайте компании.
Режиссером фильма выступил Джозеф Косински («Топ Ган: Мэверик», «Дело храбрых», «Обливион»). В создании картины также принимает участие семикратный чемпион мира «Формулы-1» Льюис Хэмилтон. Сценаристом выступил номинант на премию «Оскар» Эрен Крюгер, также работавший над «Мэвериком».
Фильм приоткроет зрителю дверь в мир гонок «Формулы-1». Брэд Питт сыграет бывшего гонщика, который возвращается к соревнованиям вместе с героем Демсона Идриса («Черное зеркало», «Снегопад»). В актерский состав также вошли номинантка на премию «Оскар» Керри Кондон («Лучше звоните Солу»), лауреат премии «Оскар» Хавьер Бардем («Дюна»), Тобайас Мензис («Корона»), Сара Нилс («Тед Лассо»).