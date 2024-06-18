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18 июня 2024, статьяЧто посмотреть

Фильм на вечер: пугающе реалистичная антиутопия с российскими звездами

Заглядываем в будущее, представленное авторами отечественной кинофантастики «Аквариум», чтобы увидеть, какой он – этот дивный новый мир

В недалеком будущем людям строжайше запрещено проявлять свои эмоции, ведь гнев и агрессия, равно как и чрезмерная радость и воодушевление, угрожают ровному и стабильному пульсу существования общества.

Нарушителем спокойствия оказывается уважаемый врач Стас, не сумевший сдержаться в ответ на грубое нарушение личных границ своей семьи — образцовых граждан этого нового дивного мира. Ему выносят первое предупреждение, и после этого жизнь Стаса и его жены начинает рушиться.

Наследующая знаменитым образцам жанра, от «Эквилибриума» до «Равных», отечественная антиутопия «Аквариум» погружает в убедительное будущее, временами пугающе знакомое и гораздо менее фантастическое, чем нам того хотелось бы.

Выдержанный в минималистичном стиле, этот красивый, стерильный, ослепляюще светлый мир оказывается опасной ловушкой, предлагая зрителям самостоятельно ответить на вопрос о том, что важнее — свобода или безопасность.

Терзающегося сомнениями на пороге тяжелого выбора интеллигента строго и точно играет Алексей Филимонов, которого зрители помнят по выдающейся роли в «Вертинском».

Аквариум
2023/Россия16+триллерфантастика
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