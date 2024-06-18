Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
18 июня 2024, новость

Ида Галич работает над своим первым фильмом

Телеведущая дебютирует в качестве кинопродюсера
Ида Галич с командой своего фильма «Мама»
Ида Галич с командой своего фильма «Мама»

Блогерша и телеведущая Ида Галич сообщила в Telegram-канале, что стала кинопродюсером.

Галич приступила к съемкам короткометражного фильма «Мама». Автором идеи выступила сама блогерша. По словам телеведущей, задумка возникла у нее четыре года назад. Она долго думала над сценарием и выбирала команду.

Главную роль в картине сыграет актриса Пелагея Невзорова, известная по сериалу «Два холма». За музыкальную составляющую отвечает фронтмен группы «Пицца» Сергей Приказчиков.

«Это кино, как следует из названия, посвящается материнству, силе женщины и лично моей маме. И всем мамам, вашим мамам. Это захватывающий опыт, который откроет еще одну главу в моей профессиональной биографии. Кино — это круто!» — заявила телеведущая.

Галич планирует отправить картину на фестиваль короткометражного кино. «В мечтах — победить!» — добавила знаменитость.

Ида Галич начала свою карьеру в КВН. В 2016 году она приняла участие в юмористическом шоу «Comedy Баттл». А в 2018-м стала одной из соведущих в передаче «Орел и решка».

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Пелагея Невзорова
Пелагея Невзорова
Ида Галич
Ида Галич
Ида Галич
Ида Галич рассказала о свидании с Буруновым
Ида Галич
33-летняя Ида Галич показала фигуру в прозрачном платье
Ида Галич
Иду Галич сравнили с Моникой Беллуччи и Наталией Орейро
Ида Галич (фото: соцсети)
Ида Галич похвасталась стройной фигурой в купальнике
Дава
Ида Галич и Дава станут ведущими музыкальной премии
Ида Галич
Ида Галич пожаловалась на срыв шоу из-за «свинства» приглашенного гостя
Ида Галич
Ида Галич скрывалась в костюме Кактуса на шоу «Маска»
Кадр из телешоу «Шоу Аватар» (2 сезон)
Галич отказалась вести телешоу из-за проблем с ментальным здоровьем
Съемки шоу «Харламов против Comedy»
Бузова, Ревва и Галич стали участниками новогоднего Comedy Club
Ида Галич
Ида Галич рассказала о своей роли в новом телешоу
Тимур Вайнштейн и жюри шоу «Аватар»
Стали известны имена героев нового шоу от создателей «Маски»
Тимур Вайнштейн
Раскрыты имена жюри нового шоу от авторов «Маски»
Кадр из телешоу «Рогов+»
Стало известно, кто заменит покинувшую шоу Рогова Летучую
Даня Милохин
Милохин озвучил мультфильм про домовых
Кадр из телешоу «Блогеры и дороги»
Милохин и Галич едут в Урюпинск в новом сезоне шоу Ивлеевой
Кристина и Карина Асмус
Моргенштерн с женой, Асмус с сестрой: звезды на премьере шоу
Агата Муцениеце, Павел Прилучный
Муцениеце призналась, что готова сниматься в фильмах с Прилучным
Моргенштерн
Моргенштерн станет ведущим нового телешоу
Анастасия Ивлеева и Роман Каграманов
С Милохиным и в грязи: Ивлеева на съемках трэвел-проекта
Новые трейлеры
Кадр из сериала «Женщина в озере»
Женщина в озере
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Эмилия Перес»
Эмилия Перес
Трейлер (исп.)
Кадр из фильма «Последний Ронин»
Последний ронин
Тизер-трейлер
Кадр из сериала «Тайны Карениной»
Тайны Карениной
Трейлер
Кадр из фильма «Ханна. В игре»
Ханна. В игре
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Собиратель душ»
Собиратель душ
Дублированный трейлер №2
Кадр из сериала «Убойный отпуск»
Убойный отпуск
Трейлер
Кадр из фильма «Лохматые предки»
Лохматые предки
Дублированный трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь