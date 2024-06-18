Ида Галич работает над своим первым фильмом

Ида Галич с командой своего фильма «Мама»

Блогерша и телеведущая Ида Галич сообщила в Telegram-канале, что стала кинопродюсером.

Галич приступила к съемкам короткометражного фильма «Мама». Автором идеи выступила сама блогерша. По словам телеведущей, задумка возникла у нее четыре года назад. Она долго думала над сценарием и выбирала команду.

Главную роль в картине сыграет актриса Пелагея Невзорова, известная по сериалу «Два холма». За музыкальную составляющую отвечает фронтмен группы «Пицца» Сергей Приказчиков.

«Это кино, как следует из названия, посвящается материнству, силе женщины и лично моей маме. И всем мамам, вашим мамам. Это захватывающий опыт, который откроет еще одну главу в моей профессиональной биографии. Кино — это круто!» — заявила телеведущая.

Галич планирует отправить картину на фестиваль короткометражного кино. «В мечтах — победить!» — добавила знаменитость.