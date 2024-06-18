Глафира Тарханова родила пятого ребенка

Глафира Тарханова

Актриса Глафира Тарханова стала мамой в пятый раз. Об этом знаменитость рассказала в соцсети.

40-летняя Глафира Тарханова сообщила, что родила дочь. При этом актриса не стала раскрывать имя наследницы.

«Теперь у нас комплект. Мы молодцы, она мне так помогала. Наверное, необходимо было решиться на этот подвиг в пятый раз, чтобы пройти путь вместе… Понимая, что происходит, ради кого это и для чего», — написала знаменитость.

Глафира Тарханова состоит в браке с актером Малого театра Алексеем Фаддеевым. Знаменитости познакомились в 2005 году на съемочной площадке триллера «Главный калибр», а спустя полгода поженились. Пара воспитывает четверых сыновей: Корнея, Ермолая, Гордея и Никифора.

Троих детей актриса родила дома в присутствии мужа. Фаддеев признавался журналистам, что после партнерских родов у него не было проблем с влечением к супруге. Он сам хотел быть рядом с женой и первым брать ребенка на руки.

В марте Глафира Тарханова сообщила, что ждет пятого ребенка. Звезда появилась на премьере второго сезона сериала «Обоюдное согласие» в платье из пайеток, которое подчеркнуло округлившийся живот.