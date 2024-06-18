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18 июня 2024, новость

Екатерина Климова показала фото со съемочной площадки

Актриса поделилась новыми кадрами в элегантном образе

Екатерина Климова опубликовала в личном блоге серию новых фото со съемочной площадки продолжения комедийного сериала «Просто Михалыч». На них она предстала в белоснежном брючном костюме с поясом и черных босоножках на шпильке.

Во время загрузки произошла ошибка.

Элегантный наряд подчеркнул длинные стройные ноги звезды. «Что-то последнее время мне все больше в кино приходится перевоплощаться в стерв!» — заявила актриса.

Поклонники восхитились образом Екатерины и признались, что им нравится видеть ее в разных ролях.

«Так это же здорово! Катя, вы можете играть разные характеры! Это и есть мастерство!», «Екатерина, вы очаровательны в любой роли, но роли военного времени у вас получаются просто супер. Радуйте нас своим творчеством», «Климова — огонь», «Здесь, по мне, очень элегантный образ», «Женщины редко делают комплименты, но я вас благодарю, так как вы вдохновляете».

Ранее стало известно, что Екатерина Климова сыграет ведьму-начальницу в сериале «Жека Рассел».

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