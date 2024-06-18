Екатерина Климова показала фото со съемочной площадки

Екатерина Климова опубликовала в личном блоге серию новых фото со съемочной площадки продолжения комедийного сериала « Просто Михалыч ». На них она предстала в белоснежном брючном костюме с поясом и черных босоножках на шпильке.

«Так это же здорово! Катя, вы можете играть разные характеры! Это и есть мастерство!», «Екатерина, вы очаровательны в любой роли, но роли военного времени у вас получаются просто супер. Радуйте нас своим творчеством», «Климова — огонь», «Здесь, по мне, очень элегантный образ», «Женщины редко делают комплименты, но я вас благодарю, так как вы вдохновляете».