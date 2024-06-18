Жена Ричарда Гира показала его редкие фото с детьми

Алехандра Сильва, жена Ричарда Гира, в личном блоге опубликовала семейные фото. На одном из кадров, который был сделан на пляже, она запечатлена с супругом и тремя сыновьями. Правда, лица наследников журналистка предпочла скрыть при помощи фоторедактора.

<div id="vk_post_-122141110_30949"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?173"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_30949", -122141110, 30949, '8gwFkoiehDBNLJHMFX8DjYELRac'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Также Сильва опубликовала снимок со старшим сыном Альбертом во время вручения грамоты в школе. Она обратилась к знаменитому мужу и поздравила его с Днем отца.

«Поздравляем с Днем отца замечательного папу, о котором можно только мечтать! Твое бесконечное терпение, любовь и преданность просто невероятны. Ты тот, кто всегда с нами. Тот, кто старается сделать каждый наш момент особенным. С любовью, мама, Джеймс, Александр, Альберт и Гомер», — написала супруга звезда картины «Красотка».

Поклонники отметили, что Гиру идет быть отцом. По их мнению, актер и его супруга очень любят детей.

Напомним, Ричард Гир и Алеханда Сильва сыграли свадьбу в 2018 году. У пары подрастают два сына. Кроме того, супруги воспитывают сына Сильвы от первого брака. У самого Гира есть 24-летний сын от второй жены, актрисы Кэри Лоуэлл.