Сальма Хайек поздравила Анджелину Джоли с триумфом на театральной премии

Сальма Хайек трогательно поздравила свою коллегу и подругу Анджелину Джоли с победой в четырех номинациях ее мюзикла «Изгои», над которым она работала вместе с дочерью Вивьен.
Хайек опубликовала в личном блоге несколько фото звезды и ее дочери, которые были сделаны на театральной премии «Тони».
«Есть редкие люди, о которых мы уже знаем, что они гениальны, но трудно понять, насколько. Дорогая моя Энджи, ты не перестаешь меня впечатлять и вдохновлять, особенно потому, что я знаю, что все, что ты делаешь, происходит от безграничной любви. Вивьен, ты гений! Поздравляю с заслуженными наградами "Тони" ваш мюзикл “Изгои”», — написала звезда картины «Бандитки».
Напомним, в основу мюзикла «Изгои» лег одноименный фильм 1983 года режиссера Френсиса Форда Копполы. На создание проекта Анджелину Джоли вдохновила наследница. В прошлом году Вивьен впервые посмотрела «Изгоев» в театре La Jolla Playhouse в Сан-Диего и была в восторге от постановки.
Джоли выступила продюсером мюзикла, а дочь — ее личным ассистентом. Постановка была представлена в 12 номинациях театральной премии «Тони» и победила в четырех из них.
Напомним, Хайек и Джоли вместе участвовали в съемках супергеройского фильма Marvel «Вечные». Вспоминая о работе на площадке, Хайек отмечала, что не просто «работала с великими актерами, играющими инопланетян», но и «подружилась с этими удивительными людьми».