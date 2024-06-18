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18 июня 2024, новость

Сальма Хайек поздравила Анджелину Джоли с триумфом на театральной премии

Актриса получила награды в четырех номинациях за мюзикл «Изгои»
Анджелина Джоли с дочерью Вивьен
Анджелина Джоли с дочерью Вивьен | Источник: Legion-Media.ru

Сальма Хайек трогательно поздравила свою коллегу и подругу Анджелину Джоли с победой в четырех номинациях ее мюзикла «Изгои», над которым она работала вместе с дочерью Вивьен.

Хайек опубликовала в личном блоге несколько фото звезды и ее дочери, которые были сделаны на театральной премии «Тони».

«Есть редкие люди, о которых мы уже знаем, что они гениальны, но трудно понять, насколько. Дорогая моя Энджи, ты не перестаешь меня впечатлять и вдохновлять, особенно потому, что я знаю, что все, что ты делаешь, происходит от безграничной любви. Вивьен, ты гений! Поздравляю с заслуженными наградами "Тони" ваш мюзикл “Изгои”», — написала звезда картины «Бандитки».

Сальма Хайек и Анджелина Джоли
Сальма Хайек и Анджелина Джоли | Источник: Legion-Media.ru

Напомним, в основу мюзикла «Изгои» лег одноименный фильм 1983 года режиссера Френсиса Форда Копполы. На создание проекта Анджелину Джоли вдохновила наследница. В прошлом году Вивьен впервые посмотрела «Изгоев» в театре La Jolla Playhouse в Сан-Диего и была в восторге от постановки.

Джоли выступила продюсером мюзикла, а дочь — ее личным ассистентом. Постановка была представлена в 12 номинациях театральной премии «Тони» и победила в четырех из них.

Напомним, Хайек и Джоли вместе участвовали в съемках супергеройского фильма Marvel «Вечные». Вспоминая о работе на площадке, Хайек отмечала, что не просто «работала с великими актерами, играющими инопланетян», но и «подружилась с этими удивительными людьми».

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