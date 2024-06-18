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18 июня 2024, новость

Леди Гагу заподозрили в подготовке к свадьбе

СМИ предполагают, что звезда может узаконить отношения с возлюбленным Майклом Полански уже этим летом
Леди Гага
Леди Гага | Источник: Legion-Media.ru

Американская певица Леди Гага (настоящее имя — Стефани Джерманотта) готовится к предстоящей свадьбе со своим возлюбленным, предпринимателем Майклом Полански. Об этом сообщает издание Life & Style со ссылкой на инсайдера.

Пара состоит в отношениях более четырех лет. «Она посоветовала друзьям и семье готовиться к свадьбе», — сказал собеседник издания, указав на то, что церемония может пройти летом в доме влюбленных в Малибу.

Отмечается, что на торжество, скорее всего, будут приглашены только близкие пары. «Гага очень непредсказуема. Но она всегда мечтала о свадьбе на закате», — добавил источник.

Ранее 38-летняя Леди Гага появилась на ужине, устроенном в честь репетиции бракосочетания ее сестры, в облегающем черном мини-платье, которое подчеркивало округлившийся живот. Папарацци также заметили на пальце знаменитости помолвочное кольцо с бриллиантом. Впоследствии звезда опровергла слухи о беременности.

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