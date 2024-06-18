Умерла актриса Анук Эме из фильма «Мужчина и женщина»

По его данным, Эме, урожденная Николь Дрейфус, ушла из жизни утром во вторник. Причины ее смерти собеседник агентства не приводит.

Актриса начала работать в кино в 14 лет. В 1967 году была номинирована на премию «Оскар» за лучшую женскую роль в кинокартине «Мужчина и женщина», в этом же году стала лауреатом премии «Золотой глобус» в аналогичной категории.