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18 июня 2024, статьяЧто посмотреть

Трейлер дня: Колокольников и Жизневский в опасных пустошах

Актеры вместе снялись в фантастическом экшне «Последний ронин»

Появился первый тизер-трейлер постапокалиптического роуд-муви «Последний ронин» с Юрием Колокольниковым, Дианой Енакаевой и Тихоном Жизневским в главных ролях.

События картины разворачиваются в мире, изменившемся до неузнаваемости после климатической катастрофы и глобальной ядерной войны. Земли полностью выжжены, города стоят в руинах, а главной денежной единицей стали два патрона: 9 и 7,62 мм от АК-47.

Юрий Колокольников играет одиночку, странствующего по пустошам в поисках убийцы своего отца. За годы путешествий он создал новую карту континента и не раз был вынужден спасаться от охотников за головами. Тихон Жизневский, судя по трейлеру, перевоплотился в одного из бандитов.

Однажды Ронин встречает своенравную девочку-подростка Марию (Енакаева). В обмен на приличное вознаграждение она просит помочь ей преодолеть пустынные земли и дойти до места, где она родилась.

«Я постоянно прикидывал того или иного актера, но все никак не ложилось. Потом, уже ближе к написанию драфта, образ Юры возник сам собой, и с тех пор я уже никого не видел, кроме него. И это уже мэтч, написанный на небесах. Как Шварценеггер появился у Кэмерона, так же Колокольников появился у меня. Никто, кроме него. Он — Ронин», — поделился режиссер Макс Шишкин, для которого фильм стал полнометражным дебютом.

В картине также заняты Даниил Воробьев и Александр Мизев.

В прокат фильм «Последний ронин» выйдет 26 декабря.

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