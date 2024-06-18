Трейлер дня: Колокольников и Жизневский в опасных пустошах

События картины разворачиваются в мире, изменившемся до неузнаваемости после климатической катастрофы и глобальной ядерной войны. Земли полностью выжжены, города стоят в руинах, а главной денежной единицей стали два патрона: 9 и 7,62 мм от АК-47.

Юрий Колокольников играет одиночку, странствующего по пустошам в поисках убийцы своего отца. За годы путешествий он создал новую карту континента и не раз был вынужден спасаться от охотников за головами. Тихон Жизневский, судя по трейлеру, перевоплотился в одного из бандитов.

Однажды Ронин встречает своенравную девочку-подростка Марию (Енакаева). В обмен на приличное вознаграждение она просит помочь ей преодолеть пустынные земли и дойти до места, где она родилась.

«Я постоянно прикидывал того или иного актера, но все никак не ложилось. Потом, уже ближе к написанию драфта, образ Юры возник сам собой, и с тех пор я уже никого не видел, кроме него. И это уже мэтч, написанный на небесах. Как Шварценеггер появился у Кэмерона, так же Колокольников появился у меня. Никто, кроме него. Он — Ронин», — поделился режиссер Макс Шишкин, для которого фильм стал полнометражным дебютом.

В картине также заняты Даниил Воробьев и Александр Мизев.