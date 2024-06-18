Перенесшая операцию Брук Шилдс вышла в свет в кроксах

Брук Шилдс посетила 77-ю церемонию вручения театральной премии Tony Awards, которая прошла в Нью-Йорке. Для мероприятия звезда «Голубой лагуны» выбрала вечернее платье в пол ярко-желтого цвета. А вот от туфель или босоножек на каблуках актрисе пришлось отказаться.

Она подняла подол платья и показала, что пришла на церемонию в желтых кроксах. Шилдс объяснила, что пока не может ходить на каблуках, так как недавно перенесла операцию на ногах.

«Я надела кроксы! Я не смогла бы сделать это (прийти — ред.) на каблуках!» — отметила актриса.

За несколько дней до мероприятия она поделилась фотографией в соцсетях, на которой показала свои ноги с фиксирующими бандажами. Тогда звезда сообщила, что ей сделали операцию на пальцах.