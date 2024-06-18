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18 июня 2024, новость

Эль Фаннинг вышла в свет в классическом костюме с глубоким декольте

Американская актриса посетила театральную премию «Тони»

Американская актриса Эль Фаннинг посетила церемонию вручения театральной премии «Тони» в откровенном образе. Соответствующие фото публикует Daily Mail.

25-летняя звезда «Малефисенты» вышла в свет в черном классическом костюме, включающем брюки и пиджак с глубоким декольте, и туфлях на каблуках. При этом она отказалась от бюстгальтера.

В качестве аксессуаров артистка выбрала колье и кольца серебряного цвета. Кроме того, Фаннинг сделали укладку и яркий макияж с красной помадой.

В марте Эль Фаннинг удивила фанатов кардинальной сменой имиджа. Звезда поделилась серией фото, на которых запечатлела себя в майке и бело-зеленых штанах. Было видно, что знаменитость решила отказаться от длинных прядей и сделала каре.

Ранее стало известно, что Фаннинг сыграет главную роль в новой части «Хищника». Сообщалось, что Эль Фаннинг является поклонницей франшизы.

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