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18 июня 2024, новость

57-летняя Сальма Хайек похвасталась фигурой в облегающем наряде

Актриса посетила звездный ужин в красном платье на тонких бретелях с глубоким декольте

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек пришла на звездный ужин в Лондоне в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

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57-летняя знаменитость вышла в свет в красном облегающем платье на тонких бретелях и с глубоким декольте, которое демонстрировало ее грудь. Помимо этого, звезда надела босоножки на платформе и высоком каблуке. В качестве аксессуаров она выбрала маленькую сумку в тон наряду и серьги золотого цвета.

Кроме того, актрисе собрали волосы наверх и сделали яркий макияж в стиле смоки айс. На других фото Хайек также примерила кожаный пиджак.

Ранее Сальма Хайек опубликовала фото в купальнике, сделанное в 25 лет. Актриса сравнила свою фигуру в купальниках на фото с 20-летней разницей.

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