В сети обсуждают фото Кристины Асмус в халате

Кристина Асмус, фото: соцсети

Актрису Кристину Асмус раскритиковали за фотографии в халате. Комментарии появились в соцсети.

Сейчас 36-летняя Кристина Асмус вместе с дочерью Анастасией отдыхает на Бали. На новых снимках актриса была запечатлена в белом халате у бассейна. Знаменитость позировала без косметики и с мокрыми волосами.

Интернет-пользователи не оценили кадры артистки. «Видно, что развод очень сильно ее подкосил. А новая жена Гарика вообще добила», «Не очень удачные фото», «Ей срочно нужен мужчина», «Все страшнее и грубее, все более отталкивающе», «Какой неудачный образ. Жалкие попытки быть “необычной”. Печально», — писали в комментариях.

Кристина Асмус и Гарик Харламов расстались в 2020 году. У актрисы и комика есть 10-летняя дочь Анастасия. Через месяц после официального расторжения брака юморист начал встречаться с Екатериной Ковальчук. В мае Гарик Харламов спровоцировал слухи о помолвке. В начале июня звезды официально стали мужем и женой.