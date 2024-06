Джессика Альба и Гвинет Пэлтроу посетили Неделю мужской моды

В воскресенье в рамках Недели мужской моды в Милане состоялось открытие выставки Swarovski «Мастера света — от Вены до Милана» (Masters of Light — From Vienna to Milan). Мероприятие прошло в историческом палаццо Читтерио (Palazzo Citterio) XVIII века. Экспозиция посвящена истории австрийского ювелирного бренда с 1895 года до наших дней. Она продлится до 14 июля.