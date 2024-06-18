Джессика Альба и Гвинет Пэлтроу посетили Неделю мужской моды

В воскресенье в рамках Недели мужской моды в Милане состоялось открытие выставки Swarovski «Мастера света — от Вены до Милана» (Masters of Light — From Vienna to Milan). Мероприятие прошло в историческом палаццо Читтерио (Palazzo Citterio) XVIII века. Экспозиция посвящена истории австрийского ювелирного бренда с 1895 года до наших дней. Она продлится до 14 июля.

Открытие экспозиции посетили многие знаменитые гости. 51-летняя американская актриса Гвинет Пэлтроу сияла в переливающемся платье-комбинации, которое дополнили серебристые босоножки и массивное колье.

46-летняя французская супермодель и актриса Летиция Каста позировала фотографам в черном платье Mugler с прозрачными вставками и асимметричной юбкой. Стилисты сделали знаменитости «мокрую» укладку, которая не отвлекала от массивных серег и чокера из крупных кристаллов.

Модель и экс-супруга Венсана Касселя Тина Кунаки выбрала черное облегающее платье в пол с разрезом до бедра, а актриса Джессика Альба — жакет оверсайз на голое тело. Наряд звезды «Фантастической четверки» украсил комплект украшений из колье, кулона, серег, браслетов и колец из бесцветных и зеленых кристаллов.

Звезда сериала «Эйфория» Барби Феррейра надела для открытия выставки серебристое платье с глубоким декольте, а итальянская модель Бьянка Балти — топ из кристаллов и джинсовую юбку.

Ранее Ирина Шейк стала лицом новой рекламной кампании Swarovski. В рекламном ролике российская супермодель предстала в бюстгальтере и мини-юбке из крупных кристаллов. На ней было семь украшений из новой линейки: 8-образные серьги ($229), колье-чокер ($650), кольцо Hyperbola ($149), кольцо Infiniti ($229), кафф ($250), подвеска-капля ($300), браслет ($189). Сумма ювелирных изделий составила чуть менее $2 тыс. Также она поддержала бренд на минувшем Met Gala. 38-летняя модель посетила бал Института костюма в расшитом стразами платье и массе украшений из кристаллов бренда.