59-летняя Моника Беллуччи снялась в элегантных образах для глянца

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи снялась в элегантных образах для бразильского издания глянцевого журнала Harper’s Bazaar. Соответствующие снимки появились на сайте модного издания.

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Так, на некоторых из размещенных снимков 59-летняя знаменитость предстала в облегающем боди с глубоким декольте и в широкополой шляпе. В качестве украшений она выбрала массивное ожерелье люксового бренда Cartier.

Звезда продемонстрировала стройную фигуру в обтягивающем платье марки Schiaparelli, верх которого оформлен конусообразными чашками на груди. При этом она надела остроносые туфли и массивное колье, украшенное драгоценными камнями.

В апреле Моника Беллуччи также приняла участие в съемке для испанской версии журнала Elle. Тогда актриса позировала перед фотографом в облегающем полупрозрачном платье, повернувшись к камере боком и приподняв правую руку.