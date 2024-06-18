Театр в Латвии запретил спектакль с Чулпан Хаматовой

Чулпан Хаматова | Источник: PersonaStars

Национальный театр Латвии расторг договор на показ спектакля на русском языке и ввел запрет на будущие постановки. Об этом пишет сайт «Страсти».

Показы спектакля Дмитрия Крымова «Записки сумасшедшего», в котором играет Чулпан Хаматова, должны были пройти осенью. «В связи с тем, что Латвийский Национальный театр принял решение не показывать русскоязычные спектакли на сцене театра, мы решили перенести премьеру спектакля Дмитрия Крымова на другую площадку», — говорится в сообщении театра.

Отмечается, что мораторий на гастроли на русском языке будет действовать до окончания российско-украинского конфликта.