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18 июня 2024, новость

Актер из «Слова пацана» частично признал вину в разбое

Сергей Базанов отверг обвинение в убийстве
Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Актер из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Сергей Базанов признался в разбое, однако отверг обвинение в убийстве организованной группой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Следствие утяжелило всем фигурантам уголовного дела обвинение, вменяя им в том числе убийство.

«В рамках расследования уголовного дела в отношении Базанова и других фигурантов, помимо убийства, предъявлено обвинение в разбое», — отметил источник агентства.

В правоохранительных органах также заявили об аресте по уголовному делу четвертого фигуранта — Хайдарова С.С. Источник добавил, что один из фигурантов уголовного дела дал в отношении актера признательные показания и назвал его организатором убийства организованной группой.

«Григорий Галустов назвал его организатором разбойного нападения и убийства», — уточнили в правоохранительных органах.

До этого актер Иван Янковский, сыгравший главную роль в сериале «Слово пацана», рассказал, что обвиненного в тяжком преступлении Базанова пригласили в проект из-за его боксерских навыков.

Сергей Базанов в проекте сыграл эпизодическую роль — Демида из группировки «универсамовских», которую контролирует Кощей (Никита Кологривый). Во второй серии он боксирует с Вовой Адидасом и одерживает победу.

Ранее сыгравший Пальто в «Слове пацана» актер раскрыл свой райдер.

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