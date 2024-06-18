Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
18 июня 2024, новость

Исполнителя роли Гэндальфа во «Властелине колец» госпитализировали

Иэн МакКеллен попал в больницу после падения со сцены в театре Лондона
Иэн МакКеллен в Москве
Иэн МакКеллен в Москве | Источник: Газета.Ru

Британский актер Иэн МакКеллен, известный по роли Гэндальфа во «Властелине колец» и «Хоббите», госпитализирован после падения со сцены во время спектакля Player Kings в лондонском театре Ноэла Кауарда. Об этом сообщает британское издание Mirror.

По данным газеты, МакКеллен потерял равновесие во время отыгрыша боя и упал со сцены. После этого публику эвакуировали из театра и сообщили, что представление будет отменено. Информации о степени травм актера пока не поступало.

Как передает Mirror, после произошедшего публика выразила свою обеспокоенность в социальной сети Х.

25 мая МакКеллену исполнилось 85 лет. За годы творческой карьеры актер сыграл более чем в 70 театральных постановках и снялся более чем в 130 картинах. В 1979 году артист получил звание командора ордена Британской империи, а в 1991-м – звание рыцаря за свой вклад в кинематографическое и театральное искусство.

Ранее Иэн МакКеллен объяснил отказ от роли Дамблдора в «Гарри Поттере».

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Иэн МакКеллен
Ian McKellen
Кадр из сериала «Слово пацана»
Актер из «Слова пацана» частично признал вину в разбое
Настасья Самбурская
Настасья Самбурская попала в больницу из-за съемок
Эмилия Кларк
Звезда «Игры престолов» рассказала о двух инсультах во время съемок сериала
Маргарита Терехова, 2007 год
Маргариту Терехову выписали из больницы
«Дневник Бриджит Джонс», 2001 год
Съемки новой части фильма «Дневник Бриджит Джонс» приостановили
Тейлор Момсен
Звезду «Сплетницы» укусила летучая мышь на сцене
Нина Гребешкова
Вдова Гайдая отреагировала на сообщения о своей госпитализации
Роман Мадянов
Спектакли со звездой «Солдат» Мадяновым отменили из-за его тяжелой болезни
Нина Добрев
Нина Добрев из «Дневников вампира» показала последствия аварии на велосипеде
Юрий Ицков
74-летнего народного артиста России госпитализировали в Омске
Светлана Немоляева
Звезду «Служебного романа» выписали из больницы
Александр Михайлов
79-летний Александр Михайлов прокомментировал новости о госпитализации
Александр Михайлов
79-летнего актера Александра Михайлова госпитализировали с кинофестиваля
Брюс Уиллис
Новое фото Брюса Уиллиса растрогало поклонников
Кристина Асмус, фото: соцсети
Асмус пожаловалась на ужасную ночь из-за сильной зубной боли
Джонни Уэктор
Актера из «Мира Дикого Запада» застрелили грабители
Светлана Немоляева
Стало известно об улучшении состояния Светланы Немоляевой
Светлана Немоляева
Светлана Немоляева подтвердила, что ее состояние ухудшилось
Светлана Немоляева
Светлана Немоляева рассказала, как попала в реанимацию с коронавирусом
Тиль Швайгер
Тиль Швайгер готовится к операции на сердце
Елена Санаева
Звезда «Приключений Буратино» рассказала о своем состоянии
Нина Добрев
Звезду «Дневников вампира» госпитализировали
Светлана Светличная
СМИ: Светлана Светличная экстренно госпитализирована
Евгения Огурцова в сериале «Ранетки»
Звезда «Ранеток» рассказала о потере зрения
Татьяна Васильева
77-летняя Татьяна Васильева сломала ногу в пятый раз
Светлана Немоляева
87-летняя Светлана Немоляева находится в тяжелом состоянии
Никита Волков и Лиана Гриба на съемках сериала «Постучись в мою дверь»
Жене «русского Серкана Болата» прописали укол от столбняка после конфликта с Грибой
Андрей Светлов на съемках (справа), фото: соцсети
Актер «Папиных дочек» пропал без вести
Елена Санаева
Звезда «Приключений Буратино» вышла на связь из реанимации
Наталья Тенякова
Стало известно о состоянии звезды фильма «Любовь и голуби»
Оливия Манн
Звезда «Людей Икс» удалила матку
Стив Бушеми, 2012 год
66-летний Стив Бушеми госпитализирован после нападения
Леонид Ярмольник
Ярмольник опроверг слухи о проблемах со здоровьем
Иван Стебунов с женой
Актер «Курсантов» объяснил, почему не смог стать военным
Ева Лонгория
49-летняя Ева Лонгория без макияжа показала лицо с синяком
Анастасия Мельникова
Звезда «Улиц разбитых фонарей» рассказала о хейте из-за лишнего веса
Властелин колец: Братство кольца
В кинотеатрах США покажут отреставрированную трилогию «Властелин колец»
Элизабет Мосс
Звезда «Рассказа служанки» получила травму позвоночника на съемках
Леонид Ярмольник
Леонид Ярмольник опроверг сообщения о его госпитализации
Яна Поплавская
В Москве избили мужа Яны Поплавской
Брюс Уиллис
Дочь Брюса Уиллиса показала его с внучкой
Киану Ривз и Сет Роген на съемках фильма «Удача»
Стали известны подробности травмы Киану Ривза на съемках
Кристина Асмус
Асмус раскрыла подробности своего состояния после двух дней в больнице
Дрю Бэрримор
Дрю Бэрримор прокомментировала свое лечение зависимости в рехабе в 13 лет
Тиль Швайгер
Тиль Швайгер сообщил о риске ампутации ноги из-за сепсиса
Владимир Селиванов
Звезда «Реальных пацанов» рассказал о травме четырехлетней падчерицы
Брюса Уиллиса выгнали из магазина за отказ надеть маску
Брюса Уиллиса впервые за долгое время заметили на прогулке
Кристина Асмус
Кристину Асмус госпитализировали
Александр Домогаров
Домогаров одним словом ответил на сообщения о завершении карьеры
Василий Ливанов
Василий Ливанов прокомментировал слухи о подозрении на онкологию
Новые трейлеры
Кадр из сериала «Тайны Карениной»
Тайны Карениной
Трейлер
Кадр из фильма «Ханна. В игре»
Ханна. В игре
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Собиратель душ»
Собиратель душ
Дублированный трейлер №2
Кадр из сериала «Убойный отпуск»
Убойный отпуск
Трейлер
Кадр из фильма «Лохматые предки»
Лохматые предки
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Субстанция»
Субстанция
Дублированный тизер
Обреченные на славу
Дублированный трейлер
Кадр из мультфильма «Большое путешествие 3. Вокруг света»
Большое путешествие. Вокруг света
Трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь