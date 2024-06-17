Сарик Андреасян подарил жене автомобиль

Актриса Елизавета Моряк похвасталась в соцсетях новым автомобилем от мужа, режиссера Сарика Андреасяна.

Подарок Сарика Андреасяна Елизавете Моряк (фото: соцсети)

Подарок приурочен к годовщине совместной жизни Моряк и Андреасяна. Артистка и режиссер вместе уже шесть лет. Кинематографист приобрел супруге машину синего цвета марки Bentley Motors.

«Шесть лет совместной жизни! С годовщиной тебя мой любимый муж!» — написала актриса.

В сентябре 2023 года Моряк похвасталась, что Андреасян подарил ей недвижимость. Она сообщила, что стала владелицей свадебного салона.

Андреасян и Моряк поженились в ноябре 2022 года. Актриса рассказывала, что супруг сделал ей предложение в самолете: он устроил романтическую прогулку над городом, и в небе появилась надпись: «Я люблю тебя, выходи за меня». В феврале 2023 года артистка родила дочь. Девочку назвали Элизабет.