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18 июня 2024, статьяPROсмотреноОбзорыЧто посмотреть

«Полночь с дьяволом» — один из лучших ужастиков года?

Обсуждаем самый нашумевший фильм ужасов года «Полночь с дьяволом» и разбираем по косточкам модный жанр постхорроров вместе с киноэкспертами, собравшимися в студии шоу PROсмотрено от Кино Mail.ru

После премьеры «Ведьмы» Роберта Эггерса в 2015 году в киносреде заговорили о появлении нового жанра — постхоррора. Так стали обозначать ужасы, ставящие целью не просто пугать зрителя, но и доносить искусно завуалированные, более или менее глубокие смыслы — от знаменитых «Реинкарнации» и «Солнцестояния» Ари Астера до малобюджетных артхаусных ужастиков от киностудии Shudder.

К последним относится и «Полночь с дьяволом» братьев Камерона и Колина Кернсов. Снятый в формате мокьюментари, этот австралийский фильм стал настоящим зрительским и фестивальным хитом и одним из самых заметных ужастиков года. А также — отличным поводом поговорить о том, в чем состоит феномен постхорроров.

Почему жанр себя дискредитировал? Можно ли считать постхоррорами культовые «Сияние» и «Ребенка Розмари»? А может быть, постхоррора вообще не существует? Разгоняем мифы, нагоняем саспенс и вытряхиваем все секреты (и скелеты) вокруг постхорроров и «Полночи с дьяволом» вместе с участниками нового выпуска шоу-подкаста PROсмотрено специально для Кино Mail.ru.

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