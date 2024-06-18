«Полночь с дьяволом» — один из лучших ужастиков года?

После премьеры «Ведьмы» Роберта Эггерса в 2015 году в киносреде заговорили о появлении нового жанра — постхоррора. Так стали обозначать ужасы, ставящие целью не просто пугать зрителя, но и доносить искусно завуалированные, более или менее глубокие смыслы — от знаменитых «Реинкарнации» и «Солнцестояния» Ари Астера до малобюджетных артхаусных ужастиков от киностудии Shudder.

К последним относится и «Полночь с дьяволом» братьев Камерона и Колина Кернсов. Снятый в формате мокьюментари, этот австралийский фильм стал настоящим зрительским и фестивальным хитом и одним из самых заметных ужастиков года. А также — отличным поводом поговорить о том, в чем состоит феномен постхорроров.