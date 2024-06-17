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17 июня 2024, новость

Арми Хаммер ответил на обвинения в каннибализме

Актер заявил, что на данный момент благодарен произошедшему
Арми Хаммер
Арми Хаммер | Источник: Legion-Media.ru

Американский актер Арми Хаммер прокомментировал многочисленные обвинения в сексуальных домогательствах и каннибализме. Его слова приводит The Guardian.

Артист заявил, что на данный момент он благодарен произошедшему, однако в начале скандала он ощущал, что его самолюбие и карьера были уничтожены. «В моей жизни взорвалась нейтронная бомба. Это был конец всему», — отметил он.

Хаммер также отреагировал на обвинения в каннибализме, которые были выдвинуты в его адрес. «Люди называли меня каннибалом, и все им верили. О чем вы говорите? Знаете, что нужно сделать, чтобы стать каннибалом? Вы должны есть людей! Это было так странно», — сказал актер.

Актер признался, что его карьера в Голливуде ушла «в никуда», но он планирует написать собственный сценарий полнометражного фильма.

В 2023 году сообщалось, что Арми Хаммер и Элизабет Чемберс развелись спустя три года после обвинений артиста в изнасиловании и каннибализме.

Скандал начался с того, что в январе 2021 года в соцсетях появились скриншоты переписок Хаммера с любовницами, в которых артист называл себя стопроцентным каннибалом и заявлял о желании съесть свою партнершу, выпить ее кровь и подержать в руках ее бьющееся сердце. Позднее еще несколько бывших возлюбленных обвинили звезду фильмов «Зови меня своим именем» и «Агенты А.Н.К.Л.» в манипуляциях и неадекватном поведении.

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