Арми Хаммер ответил на обвинения в каннибализме

Арми Хаммер | Источник: Legion-Media.ru

Американский актер Арми Хаммер прокомментировал многочисленные обвинения в сексуальных домогательствах и каннибализме. Его слова приводит The Guardian.

Артист заявил, что на данный момент он благодарен произошедшему, однако в начале скандала он ощущал, что его самолюбие и карьера были уничтожены. «В моей жизни взорвалась нейтронная бомба. Это был конец всему», — отметил он.

Хаммер также отреагировал на обвинения в каннибализме, которые были выдвинуты в его адрес. «Люди называли меня каннибалом, и все им верили. О чем вы говорите? Знаете, что нужно сделать, чтобы стать каннибалом? Вы должны есть людей! Это было так странно», — сказал актер.

Актер признался, что его карьера в Голливуде ушла «в никуда», но он планирует написать собственный сценарий полнометражного фильма.

В 2023 году сообщалось, что Арми Хаммер и Элизабет Чемберс развелись спустя три года после обвинений артиста в изнасиловании и каннибализме.