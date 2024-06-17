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17 июня 2024, новость

Звезда сериала «Кухня» высказался о ревности в браке

Марк Богатырев признался, что он и Татьяна Арнтгольц посещают психолога
Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев
Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев | Источник: PersonaStars

Марк Богатырев, знакомый зрителям по роли повара Макса в сериале «Кухня», в интервью журналу «7 Дней» рассказал о семейных проблемах. Он признался, что старается строить отношения с женой, актрисой Татьяной Арнгольц, на доверии.

При этом в их паре бывает ревность, и супруги осознают, что у каждого из них могут возникнуть чувства к другим.

«Я, конечно, ревную, и жена меня ревнует, но мы оба понимаем, что взрослый человек должен быть честен прежде всего сам перед собой. Никто не застрахован от каких-то внезапных чувств, поэтому мы не можем сказать наверняка: „Я не буду, не ревнуй“. Естественные эмоциональные проявления мы не можем отменить, значит, надо просто к этому правильно относиться», — отметил актер.

Он добавил, что семейные проблемы они с женой решают у психолога. По мнению Богатырева, всегда нужно говорить друг с другом, чтобы сохранить любовь, взаимопонимание и отношения.

«Мы с Таней стараемся, ходим к психологу, разбираем какие-то наши недопонимания. Потому что все-таки мужчины и женщины — разные существа, и то, что кажется очевидным и простым мужчине, совершенно не очевидно для женщины, и наоборот. Надо разбираться, говорить друг с другом, ведь отношения — тоже определенная работа», — поделился актер.

Напомним, Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц познакомились в 2018 году во время съемок сериала «Наживка для ангела». В 2020 году актеры стали мужем и женой, а спустя год у них родился сын Данила.

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