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17 июня 2024, новость

Анна Чиповская показала себя в новом образе в день рождения

Актриса опубликовала фото из парикмахерского кресла

Анна Чиповская в личном блоге опубликовала фото в новом образе. На кадре актриса сидит в кресле стилиста с новой прической. Она коротко подстриглась и перекрасила волосы в более светлый оттенок. Чиповская решилась на изменения во внешности в честь дня рождения.

Во время загрузки произошла ошибка.

«37 лет — ума нет. Пусть чувство юмора никогда не покинет, со всем остальным разберемся», — подписала снимок актриса.

С личным праздником ее поздравили коллеги и поклонники.

«С днем рождения, прекрасная. Пусть все и всегда сбывается», «Аня, с днем рождения! Восхищаюсь», «С днем рождения! Пусть удача всегда будет рядом, будь счастливой и всегда такой молодой и красивой», «Самый красивый и талантливый человек, с днем рождения! Пусть все сбудется».

Юлия Снигирь в шутку назвала коллегу «клоуном». «От клоуна слышу», — иронично ответила ей Чиповская.

Напомним, Анна Чиповская — российская актриса театра и кино. Зрители знают ее по таким проектам, как «Оттепель», «Дорогая Маша Березина», «Все началось в Харбине», «Неслучайная встреча», «Уходящая натура», «Елки», «Гороскоп на удачу», «Пекарь и красавица», «Хоккейные папы» и другим.

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