Анна Чиповская показала себя в новом образе в день рождения

Анна Чиповская в личном блоге опубликовала фото в новом образе. На кадре актриса сидит в кресле стилиста с новой прической. Она коротко подстриглась и перекрасила волосы в более светлый оттенок. Чиповская решилась на изменения во внешности в честь дня рождения.

<div id="vk_post_-122141110_30935"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?173"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_30935", -122141110, 30935, 'gHWHzk8CE4QeU1aqvp0Yt2f2_-s'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

«37 лет — ума нет. Пусть чувство юмора никогда не покинет, со всем остальным разберемся», — подписала снимок актриса.

С личным праздником ее поздравили коллеги и поклонники.

«С днем рождения, прекрасная. Пусть все и всегда сбывается», «Аня, с днем рождения! Восхищаюсь», «С днем рождения! Пусть удача всегда будет рядом, будь счастливой и всегда такой молодой и красивой», «Самый красивый и талантливый человек, с днем рождения! Пусть все сбудется».