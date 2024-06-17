Анна Чиповская показала себя в новом образе в день рождения

Анна Чиповская в личном блоге опубликовала фото в новом образе. На кадре актриса сидит в кресле стилиста с новой прической. Она коротко подстриглась и перекрасила волосы в более светлый оттенок. Чиповская решилась на изменения во внешности в честь дня рождения.
«37 лет — ума нет. Пусть чувство юмора никогда не покинет, со всем остальным разберемся», — подписала снимок актриса.
С личным праздником ее поздравили коллеги и поклонники.
«С днем рождения, прекрасная. Пусть все и всегда сбывается», «Аня, с днем рождения! Восхищаюсь», «С днем рождения! Пусть удача всегда будет рядом, будь счастливой и всегда такой молодой и красивой», «Самый красивый и талантливый человек, с днем рождения! Пусть все сбудется».
Юлия Снигирь в шутку назвала коллегу «клоуном». «От клоуна слышу», — иронично ответила ей Чиповская.
Напомним, Анна Чиповская — российская актриса театра и кино. Зрители знают ее по таким проектам, как «Оттепель», «Дорогая Маша Березина», «Все началось в Харбине», «Неслучайная встреча», «Уходящая натура», «Елки», «Гороскоп на удачу», «Пекарь и красавица», «Хоккейные папы» и другим.