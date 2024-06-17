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17 июня 2024, новость

Дитковските объяснила, почему не ходит на светские мероприятия

Актриса призналась, что не любит лишнего внимания к себе
Агния Дитковските
Агния Дитковските | Источник: PersonaStars

Актриса Агния Дитковските призналась в интервью «Газете.Ru», что вообще не ходит на светские мероприятия.

Дитковските заявила, что не считает посещение премьер и презентаций частью работы актера. Она уверена, что главное в ее профессии – сама работа.

«Главное — это наша работа, наша профессия и то, что мы делаем. И только это показывает, какие мы люди. Каждый человек выбирает удобный для него метод существования, потому что публичность — это все-таки, можно сказать, бремя», — поделилась актриса.

Дитковските уточнила, что не любит повышенное внимание к себе. По словам артистки, она не любит разговоры, которые появляются после выходов проекта.

«Я в принципе не очень люблю, когда все внимание приковано ко мне. А после всех этих выходов всегда начинаются какие-то разговоры. Даже больше скажу — я не получаю энергии от них, я себя классно не чувствую. И хожу только туда, куда мне нужно пойти, потому что я связана с этим проектом. Мне просто как-то… Не знаю. Душа не просит», — рассказала артистка.

Напомним, один из недавних проектов с участием Агнии Дитковските — многосерийная криминальная комедия «На автомате», где она снялась вместе со звездой «Слова пацана» Славой Копейкиным. Молодой актер ранее признавался, что в первое время испытывал неловкость на площадке во время съемок постельных сцен с Дитковските.

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