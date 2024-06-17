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17 июня 2024, статьяЧто посмотреть

Трейлер дня: Деми Мур жаждет вечной молодости и красоты

Актриса исполнила главную роль в отмеченном в Каннах триллере «Субстанция»

Вышел дублированный трейлер боди-хоррора «Субстанция» с Деми Мур в роли голливудской дивы, мечтающей стать красивее и моложе.

Фильм рассказывает о знаменитой актрисе Элизабет Спаркс, которая тоскует по ушедшей славе. Когда-то ее лицо не сходило с экранов, а теперь ей приходится довольствоваться ведением утреннего фитнес-шоу. Но даже там Лиз хотят заменить на более юную и привлекательную ведущую.

Тогда бывшая звезда решается провести эксперимент над собой и принять препарат, который обещает превратить ее в лучшую версию себя. Так на свет появляется сияющая молодостью Сью (Маргарет Куолли).

«В фильме эта новая, лучшая, более молодая версия получает уникальную возможность, но идет тем же путем. Она все еще ищет одобрение окружающих и в итоге начинает бороться сама с собой. Вот куда нужно смотреть — в себя, а не по сторонам», — так комментирует Деми Мур поведение своей героини.

На 77-м Каннском международном кинофестивале «Субстанция» получила приз за лучший сценарий. Режиссер картины — Корали Фарже, поставившая «Выжившую».

В российский прокат фильм «Субстанция» выйдет 19 сентября.

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