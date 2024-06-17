Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
17 июня 2024, статьяЧто посмотреть

Фильм на вечер: загадочная скандинавская мелодрама о созависимости

Ныряем в омут чувств и воспоминаний, скрывающих ключ к необычным отношениям двух несчастных героев драмы «Копенгагена не существует»

Ида — дочь криминального авторитета, владеющего большим состоянием. Сандер — писатель-неудачник по уши в долгах. Молодые люди встретились на улицах сумасшедше красивого Копенгагена и с тех пор не расставались, растворившись друг в друге и полностью изолировавшись от внешнего мира.

А однажды Ида бесследно исчезает. Отец и брат девушки запирают Сандера в квартире, пытаясь получить от него ответы. Но готовы ли они принять то, что расскажет им герой?

«Копенгагена не существует» — напряженная детективная драма датского режиссера Мартина Сковбьерга, снятая по сценарию Эскиля Вогта, автора «Худшего человека на свете».

То обволакивающе уютная, согретая жаром безумной любви, то пронизывающе холодная, тонущая в сером тумане экзистенциального ужаса, эта созерцательная лента затягивает зрителя в омут памяти героя, по фрагментам собирая сложную мозаику чувств и воспоминаний, все отчетливее ведущих к шокирующему финалу.

6.4
Копенгагена не существует
2023/Дания16+драмамелодраматриллер
Моя оценка
Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Копенгагена не существует
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Ханна. В игре»
Ханна. В игре
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Собиратель душ»
Собиратель душ
Дублированный трейлер №2
Кадр из сериала «Убойный отпуск»
Убойный отпуск
Трейлер
Кадр из фильма «Лохматые предки»
Лохматые предки
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Субстанция»
Субстанция
Дублированный тизер
Обреченные на славу
Дублированный трейлер
Кадр из мультфильма «Большое путешествие 3. Вокруг света»
Большое путешествие. Вокруг света
Трейлер
Кадр из фильма «Подстрекатели»
Зачинщики
Трейлер (англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь