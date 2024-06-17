Фильм на вечер: загадочная скандинавская мелодрама о созависимости

Ида — дочь криминального авторитета, владеющего большим состоянием. Сандер — писатель-неудачник по уши в долгах. Молодые люди встретились на улицах сумасшедше красивого Копенгагена и с тех пор не расставались, растворившись друг в друге и полностью изолировавшись от внешнего мира.

А однажды Ида бесследно исчезает. Отец и брат девушки запирают Сандера в квартире, пытаясь получить от него ответы. Но готовы ли они принять то, что расскажет им герой?

«Копенгагена не существует» — напряженная детективная драма датского режиссера Мартина Сковбьерга, снятая по сценарию Эскиля Вогта, автора «Худшего человека на свете».