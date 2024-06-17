Жена Янковского опубликовала фото с подросшим сыном

Диана Пожарская с сыном (фото: соцсети)

Звезда сериала «Отель Элеон» Диана Пожарская показала подросшего сына от актера Ивана Янковского. Она поделилась в соцсетях редким семейным фото, снятым на велопрогулке.

Мальчику 26 июня исполнится три года. Супруги назвали первенца в честь его прадедушки, народного артиста СССР Олега Янковского. Звезда «Слова пацана. Кровь на асфальте» признавался: сын очень похож на знаменитого родственника, поэтому актер верит, что произошла «некая реинкарнация». Однако он не собирается заставлять ребенка продолжать семейную династию и готов принять любой его выбор в профессии.

Янковский и Пожарская скрывали свои отношения — слухи о романе актеров появились еще в 2020 году, но пара ничего не комментировала, и артист не признавался, что уже расстался с дочерью лидера рок-группы «Алиса» Верой Панфиловой.

Влюбленные втайне расписались 17 февраля 2021 года, а рассказали об этом поклонникам только спустя год — супруги опубликовали в соцсетях фото с обручальными кольцами и поздравили друг друга с праздником. Пожарская также не афишировала свою беременность, но о рождении сына сообщила в личном блоге.