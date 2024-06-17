Plus-size актриса из «Эйфории» снялась в откровенном платье после похудения

Актриса и модель Барби Феррейра вышла на публику в откровенном наряде после похудения. Фотографии опубликованы на сайте Daily Mail.
27-летняя Барби Феррейра посетила открытие выставки Swarovski, которое состоялось в рамках Недели мужской моды в Милане. Для светского мероприятия актриса выбрала серебристое облегающее макси-платье с глубоким декольте, которое подчеркнуло ее фигуру.
Звезда сериала «Эйфория» дополнила образ блестящей накидкой, босоножками на каблуках и украшениями: кольцами, массивными серьгами и колье из кристаллов. Визажисты сделали Феррейре макияж с черными стрелками и коричневыми губами, а стилисты — небрежную укладку.
Недавно знаменитость раскритиковали из-за резкого похудения. Барби Феррейра выложила фото в соцсети, на которых позировала в облегающих нарядах. Интернет-пользователи заподозрили актрису в использовании Оземпика — препарата, который выписывают людям для лечения сахарного диабета второго типа. Некоторые предположили, что ее уволили из сериала «Эйфория» из-за потери веса.