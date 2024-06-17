Plus-size актриса из «Эйфории» снялась в откровенном платье после похудения

Актриса и модель Барби Феррейра вышла на публику в откровенном наряде после похудения. Фотографии опубликованы на сайте Daily Mail.

27-летняя Барби Феррейра посетила открытие выставки Swarovski, которое состоялось в рамках Недели мужской моды в Милане. Для светского мероприятия актриса выбрала серебристое облегающее макси-платье с глубоким декольте, которое подчеркнуло ее фигуру.

Звезда сериала «Эйфория» дополнила образ блестящей накидкой, босоножками на каблуках и украшениями: кольцами, массивными серьгами и колье из кристаллов. Визажисты сделали Феррейре макияж с черными стрелками и коричневыми губами, а стилисты — небрежную укладку.